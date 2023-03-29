Эмили Ратаковски раскритиковала мужчин после поцелуя с Гарри Стайлсом

Молодая мама призналась, что планирует сделать ЭКО ближе к сорока годам.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски раскритиковала мужчин после слухов о романе с Гарри Стайлсом. Об этом пишет Daily Mail.

Молодая мама, также рассказавшая о своем желании родить еще одного ребенка, считает, что она может не найти мужчину, достойного воспитывать с ней детей. Поэтому звезда подиумов польско-еврейского происхождения планирует в будущем сделать ЭКО, чтобы реализовать свои мечты о материнстве.

Во время новой сессии вопросов и ответов с поклонниками после ее публичного поцелуя с Гарри Стайлсом, Ратаковски рассказала о планах заморозить свои яйцеклетки в конце тридцати лет, пока она не будет готова преодолеть рубеж и родить детей.

В частности, модель откровенно рассказала о своих опасениях, что дети ослабят ее потенциал найти нужного парня. Однако после разговора с "очень известным другом и многими сестрами" Эмили Ратаковски получила необходимое заверение, что рождение ребенка не остановит мужчин. Через несколько месяцев после развода Эмили теперь понимает, что подруга была права.

Эмили Ратаковски с бывшим мужем Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

"Я скажу, что есть мужчины, которые больше уважают мою семью, то есть меня и Слая, и наши отношения, и осознают это больше, чем другие. И это имеет для меня огромную разницу. Нравится, если ты ценишь мою жизнь как матери и время, которое я проводила со Слаем, и то, что он номер 1, вроде бы, ты выиграешь так много очков".

Впоследствии Ратаковски отметила, что действия мужчины чаще всего были обусловлены его стремлением к сексуальному удовлетворению, а не логическими соображениями. Например, в то время как наличие детей у мужчины может быть определяющим фактором для того, пойдет ли женщина с ним на первое свидание, мужчина будет заботиться только о своих чувствах относительно его потенциального свидания в этот момент, не задумываясь о том, что у нее есть дети. Она добавила:

"Мне очень жаль об этом говорить – мужчины думают своими гениталиями. И они просто не столь продвинуты".

Эмили Ратаковски с сыном Фото: W Magazine

Затем Эмили Ратаковски подробнее остановилась на своем решении родить ребенка сама и воспитывать его без отцовской персоны. Она объяснила своему поклоннику, что, хотя она не пропагандирует одинокое материнство, она хотела, чтобы женщины знали, что любовь мужчины после этого не должна быть определяющим фактором в том, иметь детей или нет.

Напомним, Эмили Ратаковски провела время с сыном в Токио.

Также Фокус писал о бурной истории личной жизни Эмили Ратаковски.