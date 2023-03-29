Емілі Ратаковскі розкритикувала чоловіків після поцілунку з Гаррі Стайлсом

Молода мама зізналася, що планує зробити ЕКЗ ближче до сорока років.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі розкритикувала чоловіків після чуток про роман з Гаррі Стайлсом. Про це пише Daily Mail.

Молода мама, яка також розповіла про своє бажання народити ще одну дитину, вважає, що вона може не знайти чоловіка, гідного виховувати з нею дітей. З цієї причини зірка подіумів польсько-єврейського походження планує в майбутньому зробити ЕКЗ, щоб реалізувати свої мрії про материнство.

Під час нової сесії запитань і відповідей із шанувальниками після її публічного поцілунку з Гаррі Стайлсом, Ратаковскі розповіла про плани заморозити свої яйцеклітини в кінці тридцяти років, поки вона не буде готова подолати рубіж і народити дітей.

Зокрема модель відверто розповіла про свої побоювання, що діти послаблять її потенціал знайти потрібного хлопця. Однак після розмови з "дуже відомим другом із багатьма сестрами" Емілі Ратаковскі отримала необхідне запевнення, що народження дитини не зупинить чоловіків. Через кілька місяців після розлучення Емілі тепер розуміє, що подруга мала рацію.

Емілі Ратаковскі з колишнім чоловіком Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

"Я скажу, що є чоловіки, які більше поважають мою сім’ю, тобто мене і Слая, і наші стосунки, і усвідомлюють це більше, ніж інші. І це має для мене величезну різницю. Подобається, якщо ти цінуєш моє життя як матері і час, який я проводила зі Слаєм, і те, що він номер 1, начебто, ти виграєш так багато очок".

Згодом Ратаковскі зазначила, що дії чоловіка частіше за все були зумовлені його прагненням до сексуального задоволення, а не логічними міркуваннями. Наприклад, у той час як наявність дітей у чоловіка може бути визначальним фактором для того, чи піде жінка з ним на перше побачення, чоловік буде дбати лише про свої почуття щодо його потенційного побачення в цей момент, не замислюючись про те, що в неї є діти. Вона додала:

"Мені дуже шкода про це говорити – чоловіки думають своїми геніталіями. І вони просто не настільки просунуті".

Емілі Ратаковскі із сином Фото: W Magazine

Потім Емілі Ратаковскі детальніше зупинилася на своєму рішенні народити дитину сама і виховувати їх без батьківської персони. Вона пояснила своєму шанувальнику, що, хоча вона не пропагує одиноке материнство, вона хотіла, щоб жінки знали, що кохання чоловіка після цього не повинне бути визначальним фактором у тому, мати чи ні дітей.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі провела час із сином у Токіо.

Також Фокус писав про бурхливу історію особистого життя Емілі Ратаковскі.