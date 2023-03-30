Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

"Зацікавлена". Як Емілі Ратаковскі ставиться до Гаррі Стайлса

Емілі Ратаковскі, Емілі Ратаковскі гаррі стайлс, Емілі Ратаковскі син, Емілі Ратаковскі колишній чоловік, Емілі Ратаковскі в токіо
Фото: Emily Ratajkowski/Instagram | Емілі Ратаковскі

Напередодні зірку подіумів та співака помітили за пристрасними поцілунками у столиці Японії.

Related video

31-річна американська модель Емілі Ратаковскі "зацікавлена" знову побачити Гаррі Стайлса. Про це пише People.

Молода мама і 29-річний співак напередодні шокували шанувальників, коли їх помітили за пристрасними поцілунками на вулицях Токіо.

Як повідомило джерело, зірка подіумів польсько-єврейського походження "розважається" із зіркою "One Direction" і сподівається проводити з ним більше часу.

Інсайдер сказав: "Вона веселиться і насолоджується увагою хлопців. Вона спілкувалася з Гаррі, але вони не спілкуються щодня. Але Емілі хоче побачити його знову".

На фотографіях і відео Гаррі та Емілі видно, як вони цілуються біля машини в японському місті. Модель тримала руку на обличчі Гаррі, коли вони ділилися кількома пристрасними поцілунками під час вечірнього побачення.

Емілі Ратаковскі та Гаррі Стайлс у Токіо

Емілі одягла червоно-чорну куртку North Face зі спідницею, додавши червоні шкарпетки та двоколірні черевики. Молода мама розпустила волосся, щоб завершити свій повсякденний ансамбль.

Тим часом Гаррі Стайлс вибрав чорний піджак і штани з білою сорочкою, додавши до японського аутфіту світлі кросівки.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі розкритикувала чоловіків після поцілунку з Гаррі Стайлсом.

Також Фокус писав про всіх попередніх бойфрендів Емілі Ратаковскі.