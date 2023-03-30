"Зацікавлена". Як Емілі Ратаковскі ставиться до Гаррі Стайлса
Напередодні зірку подіумів та співака помітили за пристрасними поцілунками у столиці Японії.
31-річна американська модель Емілі Ратаковскі "зацікавлена" знову побачити Гаррі Стайлса. Про це пише People.
Молода мама і 29-річний співак напередодні шокували шанувальників, коли їх помітили за пристрасними поцілунками на вулицях Токіо.
Як повідомило джерело, зірка подіумів польсько-єврейського походження "розважається" із зіркою "One Direction" і сподівається проводити з ним більше часу.
Інсайдер сказав: "Вона веселиться і насолоджується увагою хлопців. Вона спілкувалася з Гаррі, але вони не спілкуються щодня. Але Емілі хоче побачити його знову".
На фотографіях і відео Гаррі та Емілі видно, як вони цілуються біля машини в японському місті. Модель тримала руку на обличчі Гаррі, коли вони ділилися кількома пристрасними поцілунками під час вечірнього побачення.
Емілі одягла червоно-чорну куртку North Face зі спідницею, додавши червоні шкарпетки та двоколірні черевики. Молода мама розпустила волосся, щоб завершити свій повсякденний ансамбль.
Тим часом Гаррі Стайлс вибрав чорний піджак і штани з білою сорочкою, додавши до японського аутфіту світлі кросівки.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі розкритикувала чоловіків після поцілунку з Гаррі Стайлсом.
Також Фокус писав про всіх попередніх бойфрендів Емілі Ратаковскі.