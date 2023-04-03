С ангельскими крыльями. Гарри Стайлс сходил на свидание с бывшей девушкой (фото, видео)
За несколько часов до этого артиста "поймали" во время поцелуев с Эмили Ратаковски.
29-летний британский певец Гарри Стайлс был замечен на свидании с новой девушкой. Об этом пишет Hollywood Life.
Эпатажный артист прогуливался по Токио со своей бывшей возлюбленной Кико Мидзухарой всего через несколько часов после его страстного поцелуя с моделью Эмили Ратаковски.
Стайлс шел по улице вместе с американо-японской моделью около 6 утра. Это произошло лишь спустя несколько часов после того, как Гарри был замечен, когда он общался с 31-летней Эмили Ратаковски.
Бывшая звезда One Direction носил тот же черный костюм, расстегнутую белую рубашку и кремовые брюки, в которых он был замечен на видео, на котором целовался с моделью.
Спутница музыканта носила яркий розовый парик, черное платье и серебристые сапоги до колен и согревалась в бежевой куртке, прогуливаясь рядом с Гарри.
На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, Кико на вечеринке была в том же розовом парике и белых крыльях ангела, которые Гарри примерил на снимках, транслируемых в прямом эфире.
В коротком видеоролике было видно, как друзья разговаривают, прежде чем остановиться, чтобы осмотреть пейзажи.
Сообщается, что они посетили вечеринку только по приглашениям, чтобы отметить начало сотрудничества Кико с дизайнером Марком Джейкобсом.
Напомним, как Эмили Ратаковски относится к Гарри Стайлсу.
Также Фокус писал о предыдущих девушках Гарри Стайлса.