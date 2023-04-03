С ангельскими крыльями. Гарри Стайлс сходил на свидание с бывшей девушкой (фото, видео)

За несколько часов до этого артиста "поймали" во время поцелуев с Эмили Ратаковски.

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29-летний британский певец Гарри Стайлс был замечен на свидании с новой девушкой. Об этом пишет Hollywood Life.

Эпатажный артист прогуливался по Токио со своей бывшей возлюбленной Кико Мидзухарой всего через несколько часов после его страстного поцелуя с моделью Эмили Ратаковски.

Стайлс шел по улице вместе с американо-японской моделью около 6 утра. Это произошло лишь спустя несколько часов после того, как Гарри был замечен, когда он общался с 31-летней Эмили Ратаковски.

Бывшая звезда One Direction носил тот же черный костюм, расстегнутую белую рубашку и кремовые брюки, в которых он был замечен на видео, на котором целовался с моделью.

Спутница музыканта носила яркий розовый парик, черное платье и серебристые сапоги до колен и согревалась в бежевой куртке, прогуливаясь рядом с Гарри.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, Кико на вечеринке была в том же розовом парике и белых крыльях ангела, которые Гарри примерил на снимках, транслируемых в прямом эфире.

В коротком видеоролике было видно, как друзья разговаривают, прежде чем остановиться, чтобы осмотреть пейзажи.

Гарри Стайлс и Кико Мидзухара

Сообщается, что они посетили вечеринку только по приглашениям, чтобы отметить начало сотрудничества Кико с дизайнером Марком Джейкобсом.

Гарри Стайлс и Кико Мидзухара

Напомним, как Эмили Ратаковски относится к Гарри Стайлсу.

Также Фокус писал о предыдущих девушках Гарри Стайлса.