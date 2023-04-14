Емілі Ратаковскі поділилася зворушливими фото із сином

Знаменитість виховує дворічного первістка від союзу із Себастьяном Бер-Макклардом.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі поділилася зворушливими кадрами з дворічним сином Сильвестром.

Молода мама показала залаштунки свого сімейного життя з єдиним спадкоємцем. На знімках Ратаковскі та дворічний Сильвестр позують у стінах свого дому. А на одному з фото модель "пудрить" свого сина.

"Слай та мама вдома для @cultured_mag. Дякую за цю чудову історію та обкладинку. Я буду берегти ці фото завжди @GregoryHalpern та @ahndraya_parlato", — підписала карусель фото зірка подіумів польсько-єврейського походження.

Емілі Ратаковскі із сином

На обкладинці видання 31-річна знаменитість позує в білосніжному ліжку.

Емілі Ратаковскі

Дворічний Сильвестр (Слай) — син Емілі Ратаковскі та кінопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. Його зіркові батьки розлучилися влітку 2022 року. Як повідомлялося, чоловік моделі неодноразово їй зраджував, зокрема під час вагітності первістком.

Наразі Емілі значну увагу приділяє вихованню свого сина та роботі. Останнім часом їй приписували романи з Бредом Піттом, Гаррі Стайлсом, Еріком Андраде та Пітом Девідсоном.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі висловилася про поцілунок з Гаррі Стайлсом.

Також Фокус писав про стильний образ на весну 2023 від Емілі Ратаковскі.