Емілі Ратаковскі продемонструвала стильний образ на весну 2023 (фото)

Зірка подіумів та молода мама прогулялася весняним Нью-Йорком.

Related video

31-річна американська модель Емілі Ратаковскі продемонструвала стильний образ для теплої весни 2023. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів, яку в понеділок помітили з її сином Слаєм, прогулялася Нью-Йорком у глибокому чорному топі, який демонстрував її прес.

Молода мама була одягнена в текстурований коричневий костюм, який складався з піджака та штанів у тон. Вона поєднала модний образ із парою яскравих червоних чобіт із квадратним носком і зміїним принтом.

Ратаковскі додала до весняного ансамблю пару злегка тонованих вузьких сонцезахисних окулярів у чорній оправі.

Емілі, яка є автором бестселерів New York Times завдяки своїй книзі "Моє тіло", розпустила свої шоколадно-русяві пасма.

Емілі Ратаковскі

Модель польсько-єврейського походження додала до аутфіту золото-чорне намисто разом із масивними золотими сережками середнього розміру.

31-річна зірка подіумів закинула маленьку темну сумочку на плечі та зробила легкий макіяж під час квітневої прогулянки Нью-Йорком.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі прокоментувала поцілунок з Гаррі Стайлсом.

Також Фокус писав про особисте життя Емілі Ратаковскі після розлучення.