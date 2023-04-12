Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Емілі Ратаковскі розповіла про своє особисте життя після розлучення

Емілі Ратаковскі, Емілі Ратаковскі особисте життя, Емілі Ратаковскі син, Емілі Ратаковскі гаррі стайлс
Фото: Getty Images | Емілі Ратаковскі

Після розлучення із Себастьяном Бером-Макклардом модель була пов'язана з багатьма чоловіками, включаючи Піта Девідсона, Еріка Андре, Бреда Пітта та діджея Ораціо Ріспо.

Related video

31-річна американська модель Емілі Ратаковскі розповіла про своє любовне життя після розлучення з колишнім чоловіком Себастьяном Бер-Макклардом. Про це пише The News.

Під час інтерв’ю в останньому епізоді подкасту "Заборонені фрукти" з Джулією Фокс і Нікі Такеш зірка подіумів польсько-єврейського походження зізналася, що їй було дуже весело піти на вечірку після того, як вона зняла обручку.

"Я пішла на вечірку, де були просто всі відомі люди у світі, і я, ніби, не носила свою каблучку, і вона, ніби, злетіла до кінця ночі, і мені було так весело", — розповіла молода мама.

Ратаковскі визнала, що нова романтична увага стала гарною зміною після її розлучення.

"Коли мені було двадцять років, я завжди була дуже налякана і приголомшена такою увагою", — зазначила модель. "І зараз, коли мені виповнився 31 рік, я буквально подумала: "Ого, це чудово!"

Емілі Ратаковскі Fullscreen
Емілі Ратаковскі
Фото: Getty Images

Однак вона зізналася, що нова увага також принесла із собою деякі недоліки у вигляді чуток про її романтичних партнерів.

"Я пішла на баскетбольний матч зі своєю подругою, яка дружить з хлопцем, у якого було додаткове місце, і коли я повернулася з перерви, ми помінялися місцями, я сіла поруч із ним, і там було мільйон фотографій, як "ЕмРату бачили на побаченні з таким-то", — сказала вона. "І я подумала: "Чи можу я отримати (лайки) перерву?"

Після розлучення з Бером-Макклардом Ратаковскі була пов'язана з багатьма чоловіками, включаючи Піта Девідсона, Еріка Андре, Бреда Пітта та діджея Ораціо Ріспо.

Емілі Ратаковскі із сином Fullscreen
Емілі Ратаковскі із сином
Фото: W Magazine

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі вперше прокоментувала поцілунок у Токіо з Гаррі Стайлсом.

Також Фокус писав про те, скільки часу зустрічаються Емілі Ратаковскі та Гаррі Стайлс.