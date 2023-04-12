Емілі Ратаковскі розповіла про своє особисте життя після розлучення

Після розлучення із Себастьяном Бером-Макклардом модель була пов'язана з багатьма чоловіками, включаючи Піта Девідсона, Еріка Андре, Бреда Пітта та діджея Ораціо Ріспо.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі розповіла про своє любовне життя після розлучення з колишнім чоловіком Себастьяном Бер-Макклардом. Про це пише The News.

Під час інтерв’ю в останньому епізоді подкасту "Заборонені фрукти" з Джулією Фокс і Нікі Такеш зірка подіумів польсько-єврейського походження зізналася, що їй було дуже весело піти на вечірку після того, як вона зняла обручку.

"Я пішла на вечірку, де були просто всі відомі люди у світі, і я, ніби, не носила свою каблучку, і вона, ніби, злетіла до кінця ночі, і мені було так весело", — розповіла молода мама.

Ратаковскі визнала, що нова романтична увага стала гарною зміною після її розлучення.

"Коли мені було двадцять років, я завжди була дуже налякана і приголомшена такою увагою", — зазначила модель. "І зараз, коли мені виповнився 31 рік, я буквально подумала: "Ого, це чудово!"

Емілі Ратаковскі Фото: Getty Images

Однак вона зізналася, що нова увага також принесла із собою деякі недоліки у вигляді чуток про її романтичних партнерів.

"Я пішла на баскетбольний матч зі своєю подругою, яка дружить з хлопцем, у якого було додаткове місце, і коли я повернулася з перерви, ми помінялися місцями, я сіла поруч із ним, і там було мільйон фотографій, як "ЕмРату бачили на побаченні з таким-то", — сказала вона. "І я подумала: "Чи можу я отримати (лайки) перерву?"

Після розлучення з Бером-Макклардом Ратаковскі була пов'язана з багатьма чоловіками, включаючи Піта Девідсона, Еріка Андре, Бреда Пітта та діджея Ораціо Ріспо.

Емілі Ратаковскі із сином Фото: W Magazine

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі вперше прокоментувала поцілунок у Токіо з Гаррі Стайлсом.

Також Фокус писав про те, скільки часу зустрічаються Емілі Ратаковскі та Гаррі Стайлс.