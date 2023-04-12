Эмили Ратаковски рассказала о своей личной жизни после развода

После развода с Себастьяном Бер-Макклардом модель была связана со многими мужчинами, включая Пита Дэвидсона, Эрика Андре, Брэда Питта и диджея Орацио Риспо.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски рассказала о своей любовной жизни после развода с бывшим мужем Себастьяном Бер-Макклардом. Об этом пишет The News.

Во время интервью в последнем эпизоде подкаста "Запретные фрукты" с Джулией Фокс и Ники Такеш звезда подиумов польско-еврейского происхождения призналась, что ей было очень весело пойти на вечеринку после того, как она сняла обручальное кольцо.

"Я пошла на вечеринку, где были просто все известные люди в мире, и я, словно, не носила свое кольцо, и оно, словно, взлетело до конца ночи, и мне было так весело", — рассказала молодая мама.

Ратаковски признала, что новое романтическое внимание стало хорошим изменением после ее развода.

"Когда мне было двадцать лет, я всегда была очень напугана и ошеломлена таким вниманием", — отметила модель. "И сейчас, когда мне исполнился 31 год, я буквально подумала: "Ого, это здорово!"

Эмили Ратаковски Фото: Getty Images

Однако она призналась, что новое внимание также принесло с собой некоторые недостатки в виде слухов о ее романтических партнерах.

"Я пошла на баскетбольный матч со своей подругой, которая дружит с парнем, у которого было дополнительное место, и когда я вернулась с перерыва, мы поменялись местами, я села рядом с ним, и там было миллион фотографий, как "ЭмРату видели на свидании с таким-то", — сказала она. "И я подумала: "Могу ли я получить (лайки) перерыв?"

После развода с Бер-Макклардом Ратаковски была связана со многими мужчинами, включая Пита Дэвидсона, Эрика Андре, Брэда Питта и диджея Орацио Риспо.

Эмили Ратаковски с сыном Фото: W Magazine

Напомним, Эмили Ратаковски впервые прокомментировала поцелуй в Токио с Гарри Стайлсом.

Также Фокус писал о том, сколько времени встречаются Эмили Ратаковски и Гарри Стайлс.