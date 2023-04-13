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Стиль жизни

Эмили Ратаковски продемонстрировала стильный образ на весну 2023 (фото)

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Фото: emrata | Эмили Ратаковски

Звезда подиумов и молодая мама прогулялась по весеннему Нью-Йорку.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски продемонстрировала стильный образ для теплой весны 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов, которую в понедельник заметили с ее сыном Слаем, прогулялась по Нью-Йорку в глубоком черном топе, который демонстрировал ее пресс.

Молодая мама была одета в текстурированный коричневый костюм, состоящий из пиджака и брюк в тон. Она объединила модный образ с парой ярких красных сапог с квадратным носком и змеиным принтом.

Ратаковски добавила к весеннему ансамблю пару слегка тонированных узких солнцезащитных очков в черной оправе.

Эмили, являющаяся автором бестселлеров New York Times благодаря своей книге "Мое тело", распустила свои шоколадно-русые пряди.

Эмили Ратаковски

Модель польско-еврейского происхождения добавила к аутфиту золото-черные бусы вместе с массивными золотыми серьгами среднего размера.

31-летняя звезда подиумов закинула маленькую темную сумочку на плечи и сделала легкий макияж во время апрельской прогулки по Нью-Йорку.

Напомним, Эмили Ратаковски прокомментировала поцелуй с Гарри Стайлсом.

Также Фокус писал о личной жизни Эмили Ратаковски после развода.