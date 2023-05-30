Дизайнер Эйшлин Лестер создала очень необычную коллекцию обручальных колец (фото)

Необычная форма колец привлекает молодых людей.

Обручальные и помолвочные кольца могут быть не только дорогими, но и очень оригинальными, отличаться от традиционных форм и не мешать друг другу на пальце, а создавать гармоничный ансамбль. Именно такую коллекцию, в основе которой – бесшовное переплетение колец, придумала и воплотила в реальность ювелирный дизайнер из Лондона Эйшлин Лестер, пишет Willpaper.

Помолвочные кольца Le Ster сочетают в себе смелые и забавные формы.

"Мне нравится сочетать традиционное мастерство и внимание к деталям с динамичной скульптурной чувствительностью. Мне также нравится думать о себе как о рассказчике через линию и дизайн; Я люблю сплетать истории с образами и повествованиями, найденными в искусстве, чтобы создать оригинальный язык, который резонирует с вами, владельцем. Для меня важно, чтобы оригинальность, искусство и отличие также сочетались с функциональностью. Все изделия "Предназначено быть" предназначены для ношения в течение всего дня каждый день, чтобы они могли стать частью вашей жизни — их связь и значение для вас растут по мере вашего роста", – объяснила Эйшлин.

Изделия из 18-каратного золота напоминают историю Лестер как скульптора.

"Это казалось сложной задачей — придать форму любви, не полагаясь на исторические символы, такие как сердца. В процессе рисования и изготовления буквально сотен прототипов из металла и пластилина я поняла, что любовь – это не что-то, что нужно определить и поместить в коробку, а скорее энергия, которую нельзя заставить, и которая имеет свой собственный импульс и значительную связь с судьбой. Моя работа заключалась в том, чтобы реализовать это ощущение потенциального движения и жизни через форму", – продолжила Лестер.

По ее словам, хотя воплощение чувства любви в металле – бесконечная задача, она гордится тем, что получилось.

"Я горжусь выражением любви, которое представляют мои произведения – они текучие, постоянно в движении и могут работать в паре или счастливо существовать самостоятельно".

Эйшлин Лестер завоевала репутацию благодаря своим изысканным ювелирным изделиям. Ее украшения — это миниатюрные взрывы цвета и света, нежные и смелые.

По образованию Эйшлин — скульптор, магистр Королевской академии. Она стала широко известна своими крупномасштабными скульптурными инсталляциями, заказами декораций и витринами для Selfridges. Как прекрасная художница, Эйшлин работала с галереями Riflemaker и Nyehaus, выставлялась в Лондоне и Нью-Йорке и разыскивалась частными коллекционерами.

Превращение Эйшлин в ювелира и бизнес-леди стало естественной эволюцией. Первоначально экспериментируя с различными материалами для своих работ, она быстро заинтересовалась уменьшением масштаба своих проектов для создания миниатюрных скульптур на каждый день.

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