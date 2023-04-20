Как выглядит кольцо с 7801 бриллиантом: невероятное украшение из Книги рекордов Гиннеса

На изготовление украшения ушло 11 месяцев.

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Мировой рекорд, установленный индийским ювелиром из Хайдарабада Котти Срикантом, владельцем магазина Diamond Store by Chandybhai, который является подразделением Hallmark Jewellers, не побит, даже спустя 2,5 года. Мастер изготовил роскошное кольцо, в котором бриллиантов больше, "чем в среднем ювелирном магазине", говорится в Книге рекордов Гиннеса.

Для создания украшения под названием "Божественное кольцо" было использовано 7801 бриллиант. Его создание началось в сентябре 2018 года. Сначала был сделан карандашный набросок, а затем использовано компьютерное проектирование (CAD), чтобы выяснить, сколько бриллиантов потребуется. Приобретение необходимых бриллиантов также было длительным процессом, потому что команда хотела убедиться, что все бриллианты, использованные в кольце, были однородными

Вдохновением для создания кольца послужил редкий цветок, произрастающий в Гималаях, который называется Брахма Камалам. В результате кольцо было названо "Божественное — 7801 Брахма Ваджра Камалам".

По словам Шриканта, цветок был выбран из-за культурных традиций Индии: страна почитает богов, используя гирлянды из цветов, а отдельные цветы – это подношения. В индийской культуре цветы означают сущность чистоты. Он также заявил, что вместе со своей командой работал над различными цветочными дизайнами, прежде чем остановился на роде цветов Camellia.

На изготовление кольца ушло 11 месяцев. Всего у него шесть слоев, из которых пять слоев имеют по восемь лепестков каждый, а шестой верхний слой имеет шесть лепестков с тремя тычинками в центре.

Срикант побил предыдущий рекорд, установленный индийской компанией Lakshikaa Jewels, которая изготовила кольцо Lotus Temple из 7777 бриллиантов.

Ранее Фокус писал, что ювелирный дом Tiffany & Co представил самое дорогое украшение в истории бренда.