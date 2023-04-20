Який вигляд має каблучка з 7801 діамантом: неймовірна прикраса з Книги рекордів Гіннеса

На виготовлення прикраси пішло 11 місяців.

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Світовий рекорд, встановлений індійським ювеліром з Хайдарабада Котті Срікантом, власником магазину Diamond Store by Chandybhai, який є підрозділом Hallmark Jewellers, не побитий навіть через 2,5 роки. Майстер виготовив розкішну каблучку, в якій діамантів більше, ніж у середньому ювелірному магазині, йдеться в Книзі рекордів Гіннеса.

Для виготовлення прикраси під назвою "Божественна каблучка" було використано 7801 діамант. Її створення розпочалося у вересні 2018 року. Спочатку майстер зробив малюнок олівцем, а потім використав комп'ютерне проектування (CAD), щоб з'ясувати, скільки діамантів потрібно. Придбання необхідних каменів також було тривалим процесом, тому що команда хотіла переконатися, що всі діаманти для коштовності були однорідними.

Натхненням для створення каблучки послужила рідкісна квітка, яка росте в Гімалаях і називається Брахма Камалам. В результаті прикрасу назвали "Божественне – 7801 Брахма Ваджра Камалам".

За словами Шріканта, квітка була обрана через культурні традиції Індії: країна вшановує богів, використовуючи гірлянди з квітів, а окремі квіти – це підношення. В індійській культурі квіти означають суть чистоти. Він також заявив, що разом зі своєю командою працював над різними квітковими дизайнами, перш ніж зупинився на виді квітів Camellia.

На виготовлення коштовності пішло 11 місяців. Всього у каблучки шість шарів, з яких п'ять шарів мають по вісім пелюсток кожен, а шостий верхній шар – шість пелюсток із трьома тичинками у центрі.

Срікант побив попередній рекорд, встановлений індійською компанією Lakshikaa Jewels, яка виготовила каблучку Lotus Temple із 7777 діамантів.

Раніше Фокус писав, що ювелірний будинок Tiffany&Co представив найдорожчу прикрасу в історії бренду.