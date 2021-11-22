Tiffany & Co представив найдорожчу прикрасу в історії бренду

На створення прикраси пішло 2 роки. До того, хто придбає її, буде приставлений власний ювелір, який допоможе трансформувати центральний діамант у каблучку.

На ювелірній виставці в Дубаї бренд Tiffany & Co представив найдорожче кольє історії бренду під назвою World's Fair, повідомляє WWD.

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Захід "Блакитна книга високого ювелірного мистецтва", проведений у розкішному багатофункціональному комплексі ICD Brookfield Place, було організовано компанією спільно з Dubai Expo 2021. На ньому показали найвидатніші вироби року від Tiffany & Co. Концепція стартувала в Шанхаї у квітні, прибула до Нью-Йорка у вересні, а в жовтні – до Лос-Анджелеса.

Намисто-копія прикраси з Всесвітньої виставки 1939 року з платини, з величезним діамантом у центрі, що стало буквально цвяхом програми, інкрустовано загалом 578 діамантами (серед них 353 діаманти круглого огранювання та 224 багети). У центрі прикраси овальний діамант D-колір завважки 80 карат, названий Diamond Empire на честь культової споруди рідної для Чарльза Тіффані міста Нью-Йорка Empire State Building. На створення цієї речі пішло два роки.

[ + – ] Кольє, створене за ескізом 1939 року

Наразі кольє виставлене на продаж, але в Tiffany відмовилися розкрити пресі його ціну. За оцінками галузевих експертів, воно коштуватиме від $20 до $30 млн доларів. Це найдорожча прикраса в історії компанії після знаменитого діаманта Tiffany Diamond завважки 128,54 каратів, що не продається і названа Tiffany "безцінною". Її вартість — близько $30 млн. У ній на публіці з'являлася Одрі Хепберн, Леді Гага, а Бейонсе знялася в рекламній кампанії бренду з цією ж прикрасою.

[ + – ] Tiffany Diamond завважки 128,54 каратів

Натхненням для дизайну World's Fair стало кольє Tiffany, виготовлене для Всесвітньої виставки в 1939 році. Цей виріб був інкрустований 200-каратним аквамарином з 429 діамантами і коштував на той час $28 тис (або близько $557 тис у сьогоднішніх цінах).

[ + – ] Кольє 1939 року Фото: Tiffany&co

У 2020 році архівісти Tiffany виявили ранній ескіз намиста, на якому зображено не перли, а дуже великий діамант. Для Вікторії Рейнольдс, головного гемолога Tiffany & Co, ця знахідка виявилася випадковою.

"Незабаром після цього нам випала можливість попрацювати з неймовірним діамантом у 80 карат, і я подивилася на алмаз і подумала: "Ось як ми його уявляємо. Намисто з Всесвітньої виставки 39-го!", — сказала вона.

Згідно з алмазною практикою Tiffany & Co., станом на середину 2020 року Empire Diamond, найбільший камінь, придбаний компанією для подальшого продажу, повністю відстежувався. Він був здобутий у Ботсвані, огранований і відполірований в Ізраїлі, перш ніж потрапити до майстерні Tiffany у Нью-Йорку.

[ + – ] Ескіз кольє з діамантом замість аквамарину Фото: Соцсети

Прагнучи вдосконалити дизайн намиста, Tiffany вніс елемент універсальності. Empire Diamond можна вийняти з кольє та прикріпити до каблучки, обережно видаливши кілька маленьких шпильок навколо каменю. Той, хто придбає прикрасу, отримає довічне обслуговування: ювелір Tiffany буде завжди готовий перетворити намисто на каблучку або навпаки.

[ + – ] Діамант із центру кольє може бути самостійною каблучкою Фото: Tiffany & Co

Генеральний директор Tiffany Ентоні Ледру сказав, що високе ювелірне мистецтво, як і раніше, важливе для ювелірів, і ця категорія набирає обертів на світовому ринку:

"Ми спостерігаємо дуже динамічну тенденцію в галузі ювелірних прикрас високого класу та найвищі продажі в історії нашого бренду".

Нагадаємо, для зйомок реклами з Бейонсе в кольє з діамантом вартістю $30 млн доларів ювелірний бренд орендував особняк за $42 млн.