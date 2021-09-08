Tiffany & Co для зйомок діаманта вартістю $30 млн орендувала будинок за $42 млн: кадри розкоші

Розкішний будинок був побудований у 2018 році і виставлений на продаж за $56 млн доларів, однак покупців не знайшлося, і його ціна "впала" на $14 млн.

Ювелірна компанія Tiffany & Co, яка представила недавно фотосесію з Jay-Z і Бейонсе, на шиї якої красувався жовтий діамант Tiffany вагою 128,54 карата, для зйомок рекламної кампанії орендувала особняк Bel Air, спроектований Золтаном Палі, вартістю $42 млн, пише The New-York Post.

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Будинок із дев'ятьма спальнями і 10 ванними кімнатами займає площу 1750 квадратних метрів. Триповерхова будівля зі скляними стінами має форму пропелера. За даними Realtor.com, справжній палац оброблений золотом, білим і чорним мармуром, привезеним із Італії, Швейцарії, Туреччини та Китаю, а також вапняком із Португалії ц Італії.

В маєтку є кухні та вітальні, винна кімната на 1000 пляшок, театр Dolby Atmos і оздоровчий центр.

Зовні оазис площею майже 560 "квадратів" має затінені патіо, вогнищеві ями, озоновий басейн зі світлодіодним підсвічуванням і джакузі. На ділянці площею 0,6 га також є автодвір на 30 автомобілів, чотиримісний гостьовий будинок і великий двір із газоном.

Будівництво будинку було завершено в грудні 2018 року. Тоді ж його виставили на продаж, призначивши ціну в $56 млн. Через відсутність покупців у травні 2021 року ціна була знижена до $42 млн. мільйонів доларів.

Реклама діаманта, вартість якого варіюється в районі $30 млн, викликала суперечки як через колоніальне походження діаманта, так і через те, що в кампанії використовувався небачений раніше принт Жан-Мішеля Баскія Equals Pi, виконаний в кольорі Tiffany Blue.

Бейонсе стала першою темношкірою жінкою, яка одягла цю прикрасу, проте, коли розгорівся скандал, вона заявила, що її ніхто не попередив про те, якою ціною було отримано цей камінь.

Тепер Tiffany пожертвує $2 млн на програми стипендій і стажувань для коледжів і університетів, які історично були чорношкірими.