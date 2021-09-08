Tiffany & Co для съемок бриллианта стоимостью $30 млн арендовала дом за $42 млн: кадры роскоши

Роскошный дом был построен в 2018 году и выставлен на продажу за $56 млн долларов, однако покупателей не нашлось, и его цена "упала" на $14 млн.

Ювелирная компания Tiffany & Co, представившая недавно фотосессию с Jay-Z и Бейонсе, на шее которой красовался желтый бриллиант Tiffany весом 128,54 карата, для съемок рекламной кампании арендовала особняк Bel Air, спроектированный Золтаном Пали, стоимостью $42 млн, пишет The New-York Post.

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Дом с девятью спальнями и 10 ванными комнатами занимает площадь 1750 квадратных метров. Трехэтажное здание со стеклянными стенами имеет форму пропеллера. По данным Realtor.com, настоящий дворец отделан золотом, белым и черным мрамором, привезенным из Италии, Швейцарии, Турции и Китая, а также известняком из Португалии и Италии.

В особняке есть кухни и гостиные, винная комната на 1000 бутылок, театр Dolby Atmos и оздоровительный центр.

Снаружи оазис площадью почти 560 "квадратов" имеет затененные патио, костровые ямы, озоновый бассейн со светодиодной подсветкой и джакузи. На участке площадью 0,6 га также есть автодвор на 30 автомобилей, четырехместный гостевой дом и большой двор с газоном.

Строительство дома было завершено в декабре 2018 года. Тогда же его выставили на продажу, назначив цену в $56 млн. Из-за отсутствия покупателей в мае 2021 года цена была снижена до $42 млн. миллионов долларов.

Реклама бриллианта, стоимость которого варьируется в районе $30 млн, вызвала споры как из-за колониального происхождения бриллианта, так и из-за того, что в кампании использовался невиданный ранее принт Жан-Мишеля Баския Equals Pi, выполненный в цвете Tiffany Blue.

Бейонсе стала первой темнокожей женщиной, которая надела это украшение, однако когда разгорелся скандал, она заявила, что ее никто не предупредил о том, какой ценой был получен этот камень.

Теперь Tiffany пожертвует $2 млн на программы стипендий и стажировок для колледжей и университетов, которые исторически были чернокожими.