Tiffany & Co представил самое дорогое украшение в истории бренда

На создание украшения ушло два года. К тому, кто купит его, будет приставлен личный ювелир, который поможет трансформировать центральный бриллиант в кольцо.

На ювелирной выставке в Дубае бренд Tiffany & Co представил самое дорогое колье в истории бренда под названием World's Fair, сообщает WWD.

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Мероприятие "Голубая книга высокого ювелирного искусства", проводимое в роскошном многофункциональном комплексе ICD Brookfield Place, было организовано компанией совместно с Dubai Expo 2021. На нем показали самые выдающиеся изделия года от Tiffany & Co. Концепция стартовала в Шанхае в апреле, прибыла в Нью-Йорк в сентябре, а в октябре – в Лос-Анджелес.

Ожерелье-копия украшения со Всемирной выставки 1939 года из платины, с огромным бриллиантом в центре, ставшее буквально гвоздем программы, инкрустировано в общей сложности 578 бриллиантами (среди них 353 бриллианта круглой огранки и 224 багета нестандартной огранки). В центре украшения находится овальный бриллиант D-цвета весом 80 карат, названный Diamond Empire в честь культового сооружения родного для Чарльза Тиффани города Нью-Йорка Empire State Building. На создание этой вещи ушло два года.

[ + – ] Колье, созданное по эскизу 1939 года

Сейчас колье выставлено на продажу, но в Tiffany отказались раскрыть прессе его цену. По оценкам отраслевых экспертов, оно будет стоить от $20 до $30 млн долларов. Это самое дорогое украшение в истории компании после знаменитого бриллианта Tiffany Diamond весом 128,54 карата, которое не продается и было названо Tiffany "бесценным". Его стоимость – около $30 млн. В нем на публике появлялась Одри Хепберн, Леди Гага, а Бейонсе снялась в рекламной кампании бренда с этим же украшением.

[ + – ] Tiffany Diamond весом 128,54 карата

Вдохновением для дизайна World's Fair послужило колье Tiffany, изготовленное для Всемирной выставки в 1939 году. Это изделие было инкрустировано 200-каратным аквамарином с 429 бриллиантами и стоило по тем временам $28 тыс (или около $557 тыс в сегодняшних ценах).

[ + – ] Колье 1939 года Фото: Tiffany&co

В 2020 году архивисты Tiffany обнаружили ранний эскиз ожерелья, на котором изображен не жемчуг, а очень большой бриллиант. Для Виктории Рейнольдс, главного геммолога Tiffany & Co, эта находка оказалась случайной.

"Вскоре после этого нам представилась возможность поработать с невероятным бриллиантом в 80 карат, и я посмотрела на алмаз и подумала: "Вот как мы его представляем. Ожерелье со Всемирной выставки 39-го!", – сказала она.

Согласно алмазной практике Tiffany & Co., по состоянию на середину 2020 года Empire Diamond, самый большой камень, купленный компанией для последующей продажи, полностью отслеживался. Он был добыт в Ботсване, огранен и отполирован в Израиле, прежде чем попасть в мастерскую Tiffany в Нью-Йорке.

[ + – ] Эскиз колье с бриллиантом вместо аквамарина Фото: Соцсети

Стремясь усовершенствовать дизайн ожерелья, Tiffany внес элемент универсальности. Empire Diamond можно вынуть из колье и прикрепить к кольцу, осторожно удалив несколько маленьких булавок вокруг камня. Тот, кто купит украшение, получит пожизненное обслуживание: ювелир Tiffany будет всегда готов превратить ожерелье в кольцо или наоборот.

[ + – ] Бриллиант из центра колье может быть самостоятельным кольцом Фото: Tiffany & Co

Генеральный директор Tiffany Энтони Ледру сказал, что высокое ювелирное искусство по-прежнему важно для ювелиров, и эта категория набирает обороты на мировом рынке:

"Мы наблюдаем очень динамичную тенденцию в области ювелирных украшений высокого класса и самые высокие продажи в истории нашего бренда".

Напомним, для съемок рекламы с Бейонсе в колье с бриллиантом стоимостью $30 млн долларов ювелирный бренд арендовал особняк за $42 млн.