Екатерина Кухар вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля-2023 (фото)

Украинская знаменитость пришла на закрытие события в образе от украинского бренда.

41-летняя украинская прима-балерина Екатерина Кухар посетила красную дорожку Каннского кинофестиваля-2023 во время его закрытия. Фото с мероприятия делится фотобанк Getty Images.

Артистка и телеведущая появилась на публике на Лазурном побережье Франции в платье украинского бренда GUDU. Украинская знаменитость продемонстрировала элегантный атласный наряд с открытой спиной.

Волосы прима-балерина собрала в аккуратную прическу и добавила к образу несколько лаконичных аксессуаров, в частности клатч в тон основного наряда.

Екатерина Кухар — украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, заслуженная артистка Украины. Также у нее есть звание Народной артистки Украины. Кроме этого, Екатерина известна своим судейством в шоу "Танцы со звездами".

Екатерина Кухар в Каннах Фото: Getty Images

В этом году на Каннском кинофестивале было много украинок, в частности инфлюэнсер Илона Чернобай устроила скандальный перформанс, чтобы больше привлечь внимание к войне в Украине.

Напомним, ранее этот же украинский бренд уже выбирала певица Юлия Санина, ведущая "Евровидение-2023" в Ливерпуле.

Также Фокус писал о встрече Екатерины Кухар и Александра Стоянова с королевой Швеции.