Екатерина Кухар и Александр Стоянов встретились с королевой Швеции (фото)

Украинские артисты собрали овации в шведской Cirkus Arena.

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Накануне украинские премьеры балета Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и Александр Стоянов выступили в шведской Cirkus Arena. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская в своем Telegram-канале.

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Благотворительное выступление украинских артистов посетили ее Величество королева Швеции Сильвия и Его Королевское Высочество принц Карл Филипп, министр культуры Швеции Жанетт Густафсдоттер и представители дипломатического корпуса, в частности, посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк.

"Вчера Екатерина и Александр собрали овации в шведской Cirkus Arena. Несмотря на войну, они продолжают выступать в крупнейших залах Европы в рамках благотворительного тура вместе с Kyiv Grand Ballet. Потому что убеждены – языком танца могут говорить о преступлениях в Украине по всему миру", — пишет Елена Зеленская.

Фото: Telegram/Olena Zelenska Фото: Telegram/Olena Zelenska Фото: Telegram/Olena Zelenska

По словам жены Владимира Зеленского, во время начала полномасштабного российского вторжения Екатерина Кухар и Александр Стоянов были за границей, а их сыну Тимуру пришлось восемь часов идти пешком к границе с друзьями родителей.

В настоящее время звездные супруги активно выступают на мировых сценах, чтобы собрать помощь для украинских беженцев, пострадавших от российско-украинской войны.

В частности, первая леди страны вспомнила слова Екатерины Кухар о спектакле "Жизель", который созерцал шведский зритель накануне: "У "Жизель" в конце наступает рассвет. Этот момент всегда отзывается в сердце – наступает рассвет и все плохое исчезает. Каждый раз провожу параллель с Украиной, молюсь, чтобы для всех нас наступило завтра".

Напомним, украинские певицы Тина Кароль, Надя Дорофеева, Юлия Санина и Екатерина Павленко выступили в Варшаве с благотворительным концертом перед футбольным матчем.

Также Фокус ранее публиковал большое интервью супругов Екатерины Кухар и Александра Стоянова.