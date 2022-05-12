Катерина Кухар та Олександр Стоянов зустрілися з королевою Швеції (фото)
Українські артисти зібрали овації у шведській Cirkus Arena.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Напередодні українські прем'єри балету Національної опери України Катерина Кухар та Олександр Стоянов виступили у шведській Cirkus Arena. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська у своєму Telegram-каналі.
Благодійний виступ українських артистів відвідали її Величність королева Швеції Сільвія та Його Королівська Високість принц Карл Філіпп, міністерка культури Швеції пані Жанетт Густафсдоттер та представники дипломатичного корпусу, зокрема, посол України у Швеції Андрій Плахотнюк.
"Учора Катерина та Олександр зібрали овації у шведській Cirkus Arena. Попри війну, вони продовжують виступати у найбільших залах Європи в межах благодійного туру разом із Kyiv Grand Ballet. Бо переконані — мовою танцю можуть говорити про злочини в Україні на весь світ", — пише Олена Зеленська.
За словами дружини Володимира Зеленського, під час початку повномасштабного російського вторгнення Катерина Кухар та Олександр Стоянов були за кордоном, а їхньому сину Тимуру довелося вісім годин йти пішки до кордону з друзями батьків.
Наразі зіркове подружжя активно виступає на світових сценах, аби зібрати допомогу для українських біженців, котрі постраждали від російсько-української війни.
Зокрема перша леді країни пригадала влучні слова Катерини Кухар про виставу "Жизель", яку споглядав шведський глядач напередодні: "У "Жизель" наприкінці настає світанок. Цей момент завжди відгукується у серці — настає світанок і все погане зникає. Щоразу проводжу паралель з Україною та молюся, щоб для всіх нас настало завтра".
Нагадаємо, українські співачки Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, Юлія Саніна та Катерина Павленко виступили у Варшаві з благодійним концертом перед футбольним матчем.
Також Фокус раніше публікував велике інтерв'ю подружжя Катерини Кухар та Олександра Стоянова.