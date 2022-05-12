Катерина Кухар та Олександр Стоянов зустрілися з королевою Швеції (фото)

Українські артисти зібрали овації у шведській Cirkus Arena.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Напередодні українські прем'єри балету Національної опери України Катерина Кухар та Олександр Стоянов виступили у шведській Cirkus Arena. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська у своєму Telegram-каналі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Благодійний виступ українських артистів відвідали її Величність королева Швеції Сільвія та Його Королівська Високість принц Карл Філіпп, міністерка культури Швеції пані Жанетт Густафсдоттер та представники дипломатичного корпусу, зокрема, посол України у Швеції Андрій Плахотнюк.

"Учора Катерина та Олександр зібрали овації у шведській Cirkus Arena. Попри війну, вони продовжують виступати у найбільших залах Європи в межах благодійного туру разом із Kyiv Grand Ballet. Бо переконані — мовою танцю можуть говорити про злочини в Україні на весь світ", — пише Олена Зеленська.

Фото: Telegram/Olena Zelenska Фото: Telegram/Olena Zelenska Фото: Telegram/Olena Zelenska

За словами дружини Володимира Зеленського, під час початку повномасштабного російського вторгнення Катерина Кухар та Олександр Стоянов були за кордоном, а їхньому сину Тимуру довелося вісім годин йти пішки до кордону з друзями батьків.

Наразі зіркове подружжя активно виступає на світових сценах, аби зібрати допомогу для українських біженців, котрі постраждали від російсько-української війни.

Зокрема перша леді країни пригадала влучні слова Катерини Кухар про виставу "Жизель", яку споглядав шведський глядач напередодні: "У "Жизель" наприкінці настає світанок. Цей момент завжди відгукується у серці — настає світанок і все погане зникає. Щоразу проводжу паралель з Україною та молюся, щоб для всіх нас настало завтра".

Нагадаємо, українські співачки Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, Юлія Саніна та Катерина Павленко виступили у Варшаві з благодійним концертом перед футбольним матчем.

Також Фокус раніше публікував велике інтерв'ю подружжя Катерини Кухар та Олександра Стоянова.