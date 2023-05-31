Блейк Лайвли восхитилась накаченным телом Райана Рейнольдса (фото)

Блейк Лайвли публично продемонстрировала чувства к своему мужу.

46-летний американский актер Райан Рейнольдс продемонстрировал свои накаченные руки в белой майке и солнцезащитных очках на снимке, которым он поделился в своей истории в Instagram.

"Лето в Нью-Йорке заставляет меня сожалеть о том, как я относился к зиме в Нью-Йорке", — подписал он фотографию, сделанную его женой.

35-летняя американская актриса и модель Блейк Лайвли затем повторно разместила фотографию в своей собственной истории в Instagram и не стала сдерживать кокетливые чувства к своему супругу.

Лайвли прикрепила к фотографии наклейку с надписью "Осторожно: очень острое", а также несколько бутылок с острым соусом, изображение усатого перца в сомбреро и мультяшного животного, изрыгающего огонь. Но самой многообещающей наклейкой, которую она тонко включила в репост, была расстегнутая молния.

Эта звездная пара по праву считается одной из самых крепких в Голливуде. Блейк и Райан часто постят в соцсетях забавные фото, но очень скрытны во всем, что касается их детей и семьи.

Они начали встречаться в 2011 году и через год поженились. У них четверо детей: 8-летняя Джеймс, 6-летняя Инес, 6 лет и 3-летняя Бетти, 3 года. Имя четвертого ребенка, которого звезда "Сплетницы" родила в феврале, пока неизвестно.

Также Фокус писал, что Блейк Лайвли, недавно родившая четвертого ребенка, поделилась в Instagram фотографиями с семейного отдыха. Актриса опубликовала снимки в купальнике, продемонстрировав, что она очень быстро пришла в форму.