Жена Канье Уэста скрыла лицо шарфом на публике (фото)

Ранее скандальный рэпер также "прятался" на людях.

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори привлекла внимание, когда она вышла на ужин со своим мужем в отеле West Hollywood Edition. Об этом пишет Page Six.

Несмотря на то, что женщина замужем за одним из самых известных людей на планете, 28-летняя Бьянка решила скрыть свое лицо серым шарфом, обмотанным вокруг головы.

Она вышла из отеля рука об руку с Канье Уэстом, и только ее глаза были видны под шарфом. Бьянка была в куртке с камуфляжным принтом, леггинсах и черных ботинках до колен, в то время как ее 45-летний муж был в футболке "Берлин" и темных брюках.

Это не первый раз, когда Бьянка закрывает лицо. На прошлой неделе она скрыла его черной футболкой, накинутой на голову, когда вышла под руку со скандальным музыкантом.

Канье, со своей стороны, также известен "прикрытием" в различных маскировках за последние годы.

Канье Уэст и его новая жена Бьянка Цензори

Бывший муж Ким Кардашьян и его сотрудница поженились в начале 2023 года. До этого скандальный рэпер был в браке с теледевой, с которой воспитывал четырех детей.

Бьянка Цензори работает в компании Yeezy с момента присоединения в ноябре 2020 года.

Канье Уэст и его новая жена Бьянка Цензори Фото: Getty Images

Напомним, Канье Уэст прогулялся по городу в носках.

Также Фокус писал о судебном иске против Канье Уэста.