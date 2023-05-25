На Канье Уэста подали в суд за самопроизвол и требуют $2 миллиона

Бренд Gap сам оказался в центре судебных разбирательств по вине Канье и теперь хочет компенсировать это.

Related video

Если в личной жизни 45-летнего американского рэпера Канье Уэста сейчас относительная тишь, благодать и любовь с 27-летней Бьянкой Цензори, то вот в бизнесе музыканта дела идут не очень. Против него и его линии одежды Yeezу подала в суд компания The Gap, пишет New York Post, которая сама недавно столкнулась с судебными разборками.

Адвокаты истца утверждают, что рэпер внес несанкционированные изменения в арендуемую недвижимость в Лос-Анджелесе, которую домовладелец пытается взыскать. Art City Center, компания, которая утверждает, что владеет зданием, сданным в аренду Gap, в прошлом году подала в суд на гиганта одежды за "ущерб" имуществу по адресу 1360 E. 6th St.

Изменения включали установку внешнего пандуса на стоянке с восточной стороны, строительство туннеля на участке, демонтаж потолочных светильников, сооружение стены и отказ от трех ванных комнат.

Теперь Gap пытается переложить ответственность на Уэста, который объявил о сотрудничестве с Yeezy Gap в 2020 году. В иске против Уэста утверждается, что "выполнив, но не отремонтировав или не восстановив вышеупомянутые изменения в помещениях, которые [Уэст] произвел без участия или одобрения Gap, [Уэст] нарушил стратегическое соглашение и прямо и непосредственно заставил Gap понести расходы на ремонт и восстановление".

Gap просит Уэста нести ответственность за любой ущерб, причитающийся Art City, а также компенсацию в размере 2 миллионов долларов за себя.

Бренд разорвал сотрудничество с рэпером осенью 2022 года после того, как он позволил себе ряд публичных антисемитских комментариев.

"Антисемитизм, расизм и ненависть в любой форме непростительны и недопустимы в соответствии с нашими ценностями", – заявили в Gap.

Слова Уэста также стоили ему выгодной сделки Yeezy с Adidas. Он потерял свой статус миллиардера, поскольку колоссальные 1,5 миллиарда долларов из его предполагаемого состояния в 2 миллиарда долларов были связаны с его отношениями с компанией по производству одежды.

Adidas недавно объявил, что в конце этого месяца начнет продавать запасы обуви Yeezy после расторгнутого партнерства. Все вырученные средства передадут организациям, борющимся с расизмом и ненавистью.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст гулял по улице в одних носках.