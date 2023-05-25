На Каньє Веста подали до суду за свавілля і вимагають $2 мільйони

Бренд Gap сам опинився у центрі судових розглядів через Каньє і тепер хоче компенсувати це.

Related video

Якщо в особистому житті 45-річного американського репера Каньє Веста зараз відносна тиша, благодать і любов із 27-річною Б'янкою Цензорі, то ось у бізнесі музиканта справи йдуть не дуже. Проти нього та його лінії одягу Yeezу подала до суду компанія The Gap, пише New York Post, яка сама нещодавно зіткнулася із судовою тяганиною.

Адвокати позивача стверджують, що репер вніс несанкціоновані зміни до нерухомості, що орендується в Лос-Анджелесі, яку домовласник намагається стягнути. Art City Center, компанія, яка стверджує, що володіє будинком, зданим в оренду Gap, минулого року подала до суду на гіганта одягу за "збитки" майну за адресою 1360 E. 6th St.

Зміни враховували встановлення зовнішнього пандуса на стоянці зі східного боку, будівництво тунелю на ділянці, демонтаж світильників для стель, спорудження стіни та відмову від трьох ванних кімнат.

Тепер Gap намагається перекласти відповідальність на Веста, який оголосив про співпрацю з Yeezy Gap у 2020 році. У позові проти Уеста стверджується, що "виконавши, але не відремонтувавши або не відновивши вищезгадані зміни в приміщеннях, які [Вест] зробив без участі чи схвалення Gap, [Вест] порушив стратегічну угоду і прямо і безпосередньо змусив Gap понести витрати на ремонт та відновлення”.

Gap просить Веста нести відповідальність за будь-який збиток, який належить Art City, а також компенсацію у розмірі 2 мільйонів доларів за себе.

Бренд розірвав співпрацю з репером восени 2022 року після того, як він дозволив собі низку публічних антисемітських коментарів.

"Антисемітизм, расизм і ненависть у будь-якій формі не пробачаються та неприпустимі відповідно до наших цінностей", — заявили в Gap.

Слова Веста також коштували йому вигідної угоди Yeezy з Adidas. Він втратив свій статус мільярдера, оскільки колосальні 1,5 мільярди доларів із його статку в 2 мільярди доларів були пов'язані зі співпрацею з компанією з виробництва одягу.

Adidas нещодавно оголосив, що наприкінці цього місяця почне продавати запаси взуття Yeezy після розірваного партнерства. Усі виручені кошти передадуть організаціям, які борються з расизмом і ненавистю.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест гуляв вулицею в одних шкарпетках.