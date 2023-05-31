Бейонсе наняла 12 швей и платит им десятки тысяч долларов во время своего концертного тура

Сейчас поп-звезда путешествует в рамках своего долгожданного мирового турне "Ренессанс" и ее сопровождает целая армия помощников.

Певица Бейонсе сейчас выступает в Лондоне в рамках своего концертного тура "Ренессанс". А так как это ее первое турне за несколько лет. То подготовка к концертам заняла много времени. Бейонсе часто меняет наряды на сцене и некоторые из них создали знаменитые дизайнеры. А чтобы костюмы сидели идеально, она наняла 12 швей и платит им десятки тысяч долларов за работу. Об этом пишет Daily Mail.

41-летняя певица в настоящее время выступает на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" до 4 июня. Она поразила поклонников своим ослепительным набором дизайнерских нарядов на сцене и сет-листом из ее известных хитов.

Бейонсе сейчас выступает в Лондоне

Выступления поп-дивы поражают воображение, и чтобы все было идеально, Бейонсе платит десятки долларов команде из "лучших лондонских швей", которые ремонтирую ее костюмы и подгоняют их по фигуре.

"Бейонсе наняла всех лучших швей Лондона. Над ее гардеробом работает больше людей, чем у некоторых крупных дизайнеров. Это стоит десятки тысяч, но она считает, что зрелище в туре того стоит, она хочет постоянно обновлять свои наряды", — сообщает источник. Иронично, но поступком звезды остались недовольны другие звезды, которые теперь не могут найти специалистов для подготовки собственных нарядов уже для их концертных туров. Ведь Бейонсе наняла лучших.

"Один менеджер рвал на себе волосы, пытаясь найти кого-нибудь, кто починит пару дизайнерских туфель, и ему пришлось самому мчаться к сапожнику. Потому что все остальные были заняты Бейонсе", — рассказал источник.

Эффектные сценические наряды звезды включают сверкающие комбинезоны, великолепные металлические корсеты и мини-платья от множества дизайнеров, таких как Alexander McQueen, Loewe и Дэвид Кома.

Бейонсе начала свое лондонское шоу в понедельник вечером и поразила своих преданных поклонников своим сенсационным выступлением.

В свой первый вечер в Лондоне Бейонсе взбудоражила публику, когда рядом с ней на сцене появилась ее старшая дочь Блю Айви.

Блю Айви выступила на сцене вместе с матерью

Ее муж и отец Блю Айви Джей Зи с гордостью наблюдал за ними из зала вместе со знаменитыми гостями Крис Дженнер и Дуа Липой.

Ранее Бейонсе вывела Блю Айви на сцену в Париже, когда дочь присоединилась к профессиональным танцорам, чтобы станцевать под My Power.

Делясь снимками с концерта, Бейонсе написала: "Мой прекрасный первенец. Я так горжусь и благодарна за то, что я твоя мама. Ты приносишь нам столько радости, мой милый ангел".

Бейонсе сейчас выступает в Лондоне

Напомним, у певицы трое детей. Блю Айви появилась на свет в 2012 году. Причем Бейонсе пришлось лечь в клинику под фальшивым именем Ингрид Джексон.

А двойняшек по имени Руми и Сэр она родила в 2017 году.

Выступая в Лондоне, Бейонсе почтила память покойной королевы рок-н-ролла Тины Тернер, которая умерла в возрасте 83 лет, эмоциональным исполнением "River Deep, Mountain High".