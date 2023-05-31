Киану Ривз снялся в рекламе японского виски (видео)

Съемка в рекламе – не первый опыт сотрудничества Киану Ривза с Софией Копполой.

Киану Ривз стал главным героем новой кампании японского виски Suntory и снялся в рекламе к 100-летию бренда. Режиссером видео выступила София Коппола.

В рекламе показано, как Ривз заходит в бар и выпивает виски Suntory в компании приятелей, явно хорошо проводя время. Когда играет музыка, следует карусель из фото, в которых смешаны старые рекламные постеры, моменты из архивов и фильмов, есть даже кадры с молодым Ривзом.

"Трибьют Suntory Whiskey Anniversary рассказывает замечательную историю наследия бренда и наследия производства виски за последние 100 лет, показывая значение "Suntory Time" глазами его создателя. "Сантори Тайм" – это не просто культовая фраза в блестящем фильме, она продолжает развиваться и завоевывать признание в японской культуре виски. Спустя двадцать лет после выхода "Трудностей перевода" она по-прежнему пользуется популярностью и откликается во всем мире в связи с нашим миром. Все началось со стакана хибики, но сегодня есть "Suntory Time" для каждого человека, каждого случая и каждого друга, которого мы встречаем на пути", – говорится в описании к видео.

Фильм "Трудности перевода" , выпущенный в 2003 году, срежиссировала Коппола. Действие картины происходило в Токио, и в ней была фраза: "Чтобы расслабиться, сделайте это с Suntory Time". Кадры в видео молодого Ривза даже взяты из рекламы Suntory, в которой актер появился еще в 1990-х годах.

По словам Киану, он был счастлив снова посотрудничать с брендом виски.

"Было здорово получить шанс поработать с Софией Копполой и с ее братом Романом Копполой над чем-то вроде короткометражного рекламного ролика, а затем и документального сериала. Это была действительно особенная возможность", – отметил Ривз.

Ривз также упомянул о том, что отправился в Японию для работы над рекламой и рассказал, как хорошо он провел время. Помимо работы над видео, он встретился со многими людьми в этом районе, чтобы собрать как можно больше информации об их культуре.

"Это было замечательно, по-настоящему замечательно… это была невероятная возможность провести время с людьми из Сантори, с точки зрения посещения винокурни-основателя Ямадзаки, а затем встречи с мастерами-купажистами и всеми мастерами. Мне удалось познакомиться с некоторыми ремесленниками, актерами кабуки, каллиграфами, которые были посторонними и могли проводить время с людьми и говорить об их увлечениях и их ремесле".

В будущем Ривз снова появится на экране в роли Джона Уика, сыграв в спин-оффе "Балерины", который выйдет в кинотеатрах в следующем году. Что касается Копполы, она также работает над биографическим фильмом о Присцилле Пресли, получившем название "Присцилла", где Кейли Спэни играет бывшую жену короля рок-н-ролла.

Ранее Фокус писал, что Киану Ривз спас от позора на красной дорожке актрису Кейт Бекинсейл.