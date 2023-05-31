Джоди Фостер впервые за долгое время сфотографировали с младшим сыном

60-летняя обладательница "Оскара" вышла на прогулку со своей женой Александрой Хедисон и сыном Китом.

Джоди Фостер, несмотря на свою всемирную известность, ведет очень закрытый образ жизни и редко появляется на голливудских тусовках. И еще реже ее можно увидеть вместе с ее сыновьями – Чарльзом (род. 1998) и Кристофером "Китом" (род. 2001). Так что для поклонников стало сюрпризом, что ее младший сын вырос и стал выше своей знаменитой матери. Об этом пишет Daily Mail.

Джоди и ее семью сняли во время прогулки в Нью-Йорке. В последний раз папарацци фотографировали ее в компании сына летом 2021 года.

60-летняя Джоди, ее супруга, 53-летняя актриса Александра Хедисон и Кристофер совершили долгую прогулку от района Вест-Виллидж на Манхэттене до Рокфеллер-центра в центре Манхэттена.

Джоди Фостер с женой и сыном

Джоди делит Кита, а также 24-летнего сына Чарльза со своей бывшей партнершей, кинопродюсером Сидни Бернард.

Она и Сидни расстались в мае 2008 года после 15 лет совместной жизни.

Они начали встречаться в 1993 году после знакомства на съемках романтической драмы "Соммерсби".

И Кит, и Чарльз были зачаты в результате ЭКО, но Джоди никогда не раскрывала личность отца мальчиков.

Джоди Фостер с сыновьями

Она также поставила перед собой цель держаться подальше от голливудской жизни. Она взяла их на церемонию "Золотой глобус" в 2013 году и в своей благодарственной речи назвала своих сыновей потрясающими, сказав, что они побуждают ее "дышать и развиваться".

Двукратная обладательница премии "Оскар" ранее призналась в интервью, что по мере того, как ее мальчики взрослеют, ей все тяжелее их отпускать.

"Отпустить было непросто. И это то, что я делаю сейчас. Это постоянное беспокойство. И это то, что ждет любого родителя. То, что они спят, не означает, что ты перестаешь о них беспокоиться. Есть переключатель, который включается и никогда не выключается", — говорила актриса.

После расставания с Сидни в 2009 году у Джоди завязались романтические отношения со сценаристом и продюсером Синди Морт.

Говорят, что они познакомились во время работы над психологическим триллером "Отважный" в 2006 году.

Сообщается, что Джоди была опустошена после того, как Синди закончила их недолгий роман в сентябре 2009 года.

Пять лет спустя звезда "Молчания ягнят" тайно женилась на актрисе и режиссере Александре Хедисон.

Они были вместе всего год, прежде чем заключили брак.

Напомним, после долгого творческого перерыва Джоди Фостер исполнила главную роль в четвертом сезоне культового сериала "Настоящий детектив: Ночная страна".

Тизер сериала "Настоящий детектив" с Джоди Фостер

Ей досталась роль детектива Лиз Дэнверс, которая расследует загадочные исчезновения сотрудников арктической исследовательской станции на Аляске.