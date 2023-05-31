Эмбер Херд заметили с подругой на книжной ярмарке (фото)

Звезда "Аквамена" переехала в Испанию со своей дочерью Уной Пейдж в начале этого года.

37-летняя американская актриса Эмбер Херд была замечена на прогулке в Мадриде. Звезда отправилась на книжную ярмарку вместе с подругой, и выглядела явно очень счастливой. Об этом пишет PageSix.

Звезда "Аквамена" выбрала для выхода комфортный total black образ. Херд была в леггинсах, свитшоте и кроссовках. Она собрала свои светлые волосы в высокий хвост с козырьком, а солнцезащитные очки и черная сумочка дополнили ее образ. Актриса ушла с ярмарки, прихватив с собой три белых шоппера, наполненные книгами.

Знаменитость выглядела счастливой во время прогулки с подругой.

Напомним, Эмбер Херд переехала в пригород Мадрида (Испания) со своей двухлетней дочерью.

О появлении дочери у Эмбер стало известно летом 2021 года, в то время как родилась малышка в середине апреля того же года. Знаменитость воспользовалась услугами суррогатной матери. В настоящее время Эмбер Херд не замужем. Она явно не торопится угодить в брачные оковы после скандального и очень долгого бракоразводного процесса с Джонни Деппом.

Также Фокус писал, что Эмбер Херд заметили с двухлетней дочерью на прогулке.