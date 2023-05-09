Эмбер Херд заметили с двухлетней дочерью на прогулке (фото)

Недавно стало известно, что Эмбер Херд переехала в солнечную Испанию вместе с дочкой.

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37-летняя американская актриса Эмбер Херд была замечена на прогулке в Мадриде с двухлетней дочкой. Звездная мама направлялась с малышкой в парк. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Аквамена" держала свою дочь Уну Пейдж одной рукой, а другой везла голубой самокат.

Эмбер выбрала для прогулки с дочкой полностью черный комфортный образ, состоящий из укороченного топа и облегающих леггинсов. Свой аутфит актриса дополнила кроссовками, большой синей сумкой и солнцезащитными очками. Свои светлые волосы она собрала в хвост.

Ее дочка была в розовой рубашке, полосатом комбинезоне и лиловых туфлях.

О появлении дочери у Эмбер стало известно летом 2021 года, в то время как родилась малышка в середине апреля того же года. Знаменитость воспользовалась услугами суррогатной матери. В настоящее время Эмбер Херд не замужем. Она явно не торопится угодить в брачные оковы после скандального и очень долгого бракоразводного процесса с Джонни Деппом.

Напомним, Эмбер Херд переехала в пригород Мадрида (Испания) со своей двухлетней дочерью.

Ранее Фокус писал, что Джонни Депп и Эмбер Херд наконец-то урегулировали свои иски о клевете.