Ембер Герд помітили із дворічною дочкою на прогулянці (фото)

Нещодавно стало відомо, що Ембер Герд переїхала до сонячної Іспанії разом із донькою.

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37-річну американську акторку Ембер Герд було помічено на прогулянці в Мадриді з дворічною донькою. Зіркова мама прямувала з малечею до парку. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Аквамена" тримала свою дочку Уну Пейдж однією рукою, а іншою везла блакитний самокат.

Ембер обрала для прогулянки з донькою повністю чорний комфортний образ, що складається з укороченого топа і облягаючих легінсів. Свій аутфіт акторка доповнила кросівками, великою синьою сумкою та сонцезахисними окулярами. Своє світле волосся вона зібрала в хвіст.

Її донька була в рожевій сорочці, смугастому комбінезоні та фіолетових туфлях.

Про появу дочки у Ембер стало відомо влітку 2021 року, коли народилася мала в середині квітня того ж року. Знаменитість користувалася послугами сурогатної матері. В даний час Ембер Герд незаміжня. Вона явно не поспішає потрапити в шлюбні пута після скандального і дуже довгого процесу розлучення з Джонні Деппом.

Нагадаємо, Ембер Герд переїхала до передмістя Мадрида (Іспанія) зі своєю дворічною дочкою.

Раніше Фокус писав, що Джонні Депп і Ембер Герд нарешті врегулювали свої позови про наклеп.