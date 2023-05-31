Barbiecore и прозрачная. Тренды обуви на лето 2023

Основным мотивом лета 2023 года станет фильм "Барби" и его Barbiecore.

Уже через считанные часы наступает лето 2023 года. Хотя погода существенно не изменится, ведь уже довольно жарко, впрочем, рекомендуем обратить внимание на треды обуви этого периода года. Фокус рассказывает о вариантах модных кроссовок и босоножек.

Прозрачная обувь

Особым трендом 2023 года стала прозрачная обувь. Обычно это туфли на каблуке. Они выглядят довольно элегантно и в то же время необычно и интересно.

Белые кроссовки

Есть новинки моды, а есть вечные классические белые кроссовки, которые подойдут практически под любой образ и станут его изюминкой.

Белые кроссовки будут подходить как под спортивный стиль, так и под летнее легкое платье.

Балетки

В частности, трендом 2023 года стали неожиданно вернувшиеся в моду балетки. Достаточно практичная и удобная обувь может быть в разных оттенках, поэтому советуем стать обладательницей хотя бы одной пары.

Barbiecore

Поскольку летом 2023 года выходит долгожданный фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях, трендовой будет любая обувь в розовом цвете.

Кроме обуви мода "Барби" переходит и на одежду, и на аксессуары.

На завязках

Если вам надоели простые босоножки, советуем обратить внимание на обувь с завязками, которая точно станет изюминкой вашего образа и привлечет к себе внимание.

Напомним, какую обувь летом 2023 выбирает принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о модных босоножках на лето 2023 года.