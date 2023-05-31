Ни следа от Кена: заросший и брутальный Райан Гослинг появился на страницах GQ

На страницах издания Гослинг позирует в образе одинокого ковбоя и примерил брендовые и винтажные вещи.

42-летний канадский актер Района Гослинг снялся для нового номера журнала GQ в преддверии выхода своего нового фильма "Барби", где сыграл Кена. Он примерил простые на первый взгляд, но дорогие брендовые вещи от Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Loewe, Raggedy Threads, Stock Vintage, а также рассказал о том, что происходит в его жизни сейчас.

Отвечая на вопрос, куда в последнее время пропал с поля зрения СМИ, он ответил, что после рождения второго ребенка у него и Евы Мендес больше времени пытается проводить со своей семьей.

Что касается карьеры, то, признался актер, в юности он относился к актерскому мастерству как к терапии или возможности "познать самого себя". Райан искал впечатлений – фильмов, которые могли бы запечатлеть настроение или чувство. В "Голубой валентинке" 2010 года Гослинг какое-то время жил со своей партнершей по фильму Мишель Уильямс в доме, где они снимали фильм, играя роль родителей с молодой актрисой, сыгравшей их дочь. Для "Драйва" 2011 года он и режиссер фильма Николас Виндинг Рефн целыми днями ездили по Лос-Анджелесу, слушая музыку, вырезая диалоги из своего сценария, пока фильм не стал полностью посвящен безымянному ощущению, которое они вдвоем разделили в машине.

Для "Только Бог простит", следующего фильма Рефна, актер провел несколько месяцев в Таиланде, прежде чем начались съемки, тренируясь в лагерях тайского бокса и учась драться.

"Я пытался найти место, куда бы записать все, что со мной происходило. И эти фильмы стали способом сделать это, как капсулы времени", – признается Гослинг.

А потом произошло что-то интересное, или, может быть, в образе жизни произошло несколько вещей, и то, как работал Гослинг, начало меняться. В 2014 году у него и его партнерши Евы Мендес, с которой он снялся в фильме "Место под соснами", родился первый ребенок, а в 2016 году — второй, обе дочери. Гослинг стал меньше сниматься в независимых фильмах и больше – в студийных проэктах, таких как "Ла-Ла Ленд" и "Бегущий по лезвию 2049". Это были фильмы, как описывает их Гослинг, "для публики". А потом четыре года вообще ни в чем не появлялся.

Гослинг не из тех людей, которые представляли себя отцом,– момент, когда он впервые представил себя отцом, по его словам, был моментом непосредственно перед тем, как он им стал:

"Ева сказала, что беременна".

Зато теперь он не мыслит жизни без детей и не хотел бы вернуться в те времена, когда их не было.

Когда Гослинг, наконец, вернулся к работе, его первым фильмом после перерыва стал "Серый человек", срежиссированный братьями Руссо для Netflix, а затем в этом году он снялся в "Барби" режиссера Греты Гервиг. Звезда говорит, что время, проведенное вдали от дома, укрепило некоторые изменения в его отношении к работе.

"Теперь я отношусь к этому больше как к работе, а не как к терапии. Это работа, и я думаю, что это позволяет мне лучше справляться с ней, потому что мне меньше мешают", – отметил Гослинг.

Ранее Фокус писал, что Райан Гослинг и Марго Робби появились на показе фильма "Барби".