С актера Арми Хаммера сняли все обвинения в сексуальном насилии

В 2021 году звезда "Золушки" угрожал съесть свою поклонницу, также ему предъявили обвинения в насилии. Он скрывался на Каймановых островах.

Актеру Арми Хаммеру, звезде фильмов "Социальная сеть", "Золушка", "Агенты А.Н.К.Л." и прочих, не будет предъявлено обвинение в сексуальном насилии. В заявлении офиса окружного прокурора Лос-Анджелеса сообщили, что не могут доказать обвинения в изнасиловании вне разумных сомнений, отчасти из-за "сложности отношений" между Хаммером и обвинительницей. Об этом пишет Variety.

Офис окружного прокурора Лос-Анджелеса решил не выдвигать обвинения в сексуальном насилии против актера Арми Хаммера после длительного расследования, проведенного полицией.

Сам Арми уже опубликовал пост, в котором написал, что благодарен окружному прокурору за проведение тщательного расследования и вывод о том, что никакого преступления не было совершено.

"Я с нетерпением жду начала долгого и трудного процесса восстановления моей жизни теперь, когда мое имя очищено", — написал актер.

Пост Арми Хаммера

Обвинительница, которую в СМИ называли Эффи, сообщила о Хаммере в полицию в феврале 2021 года. Она утверждала, что Хаммер подвергал ее физическому насилию во время периодических отношений, которые длились четыре года, и сказала, что он жестоко изнасиловал ее в 2017 году. Хаммер категорически отверг ее обвинения.

Офис окружного прокурора заявил, что он назначает опытных прокуроров для проверки расследований сексуальных посягательств.

"В данном случае прокуратура провела чрезвычайно тщательную проверку, но определила, что на данный момент недостаточно доказательств для обвинения г-на Хаммера в совершении преступления. Как прокуроры, мы несем этическую ответственность выдвигать обвинения только в тех случаях, которые мы можем доказать вне разумных сомнений. Из-за сложности отношений и невозможности доказать насильственный половой контакт без согласия, мы не можем доказать, что это произошло из-за обоснованного сомнения", — сообщили в офисе окружного прокурора.

После обвинений Эффи и других женщин карьере Хаммер был нанесен серьезный ущерб. Хаммер, сыгравший в фильмах "Социальная сеть" и "Назови меня своим именем", уехал из Голливуда на Каймановы острова, где прошло его детство, и работал в отеле.

После того как Эффи опубликовала обвинения против Хаммера, к ней присоединились и другие женщины, посыпались обвинения в каннибализме и БДСМ-фетишах, которые, по словам женщин, использовались в качестве дымовой завесы для эмоционального и физического насилия.

Его агентство WME отказалось от Хаммера, и его уволили из всех его теле- и кинопроектов. Его последним фильмом стал "Смерть на Ниле", потому что переснимать его было бы слишком дорого.

Арми Хаммер и Галь Гадот в "Смерть на Ниле" Фото: Скриншот

Хаммер постоянно отрицал какие-либо правонарушения и утверждал, что все сексуальные отношения были по обоюдному согласию. Он дал свое первое интервью в феврале этого года, в котором сказал, что думал о самоубийстве после того, как разразился скандал. Он отрицал уголовные правонарушения, но признал, что был "мудаком и эгоистом" и вел "очень напряженный и экстремальный образ жизни".

"Все обговаривалось заранее. Я никогда не навязывал это кому-то неожиданно. Никогда. Я собирал этих женщин, вовлекал их в это — в этот вихрь путешествий, секса, наркотиков и сильных эмоций, — а затем, как только я заканчивал, я просто бросал их и переходил к следующей женщине, оставив их брошенными и использованными", — сказал Хаммер Air Mail.

В этом интервью Хаммер сказал, что ему стало лучше, и он работал трезвым компаньоном своего товарища-наркомана. Он также отметил, что во время реабилитации его поддерживал актер Роберт Дауни-младший. Также Арми Хаммер высказался против "культуры отмены", сказав: "В ту минуту, когда кто-то делает что-то не так, его выбрасывают. Шансов на реабилитацию нет".

Напомним, Арми Хаммер, хоть и является популярным актером, но также он происходит из очень богатой и влиятельной семьи. Его дед, Арманд Хаммер, сын эмигрантов из Одессы. Он долгое время был посредником между СССР и американскими бизнесменами. Арманд был тем самым человеком, который помогал распродавать сокровища, изъятые большевиками у Романовых, частных коллекций и музеев.

Он встречался с Лениным и даже хранил его фото с подписью на почетном месте в доме. Арманда Хаммера официально называли "другом Советского Союза". Именно он продал за 30 миллионов долларов бесценный "Лестерский кодекс" Леонардо да Винчи Биллу Гейтсу.