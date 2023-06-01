53-летняя Наоми Кэмпбелл примерила образ черного лебедя (видео)

В детстве Наоми мечтала стать балериной.

Vogue World анонсировал шоу в рамках Лондонской недели моды 14 сентября эффектным видео, на котором супермодель Наоми Кэмпбелл предстала в образе черного лебедя среди артистов Королевского балета. На ней – черный облегающий комбинезон с широким кожаным поясом, оригинальная шляпа и золотые украшения.

"До того, как случайный скаутинг катапультировал ее к суперзвезде, @Naomi была девушкой из Южного Лондона, мечтавшей стать танцовщицей — точно так же, как дико талантливые участники The @RambertDance Company, выступавшие здесь. В #VogueWorld: London она, возможно, наконец-то получит шанс разбить свои пуанты с самыми яркими огнями моды и балета, оперы и театра, которые соберутся вместе на вечер при поддержке Королевского оперного театра, театров Эндрю Ллойда Уэббера, Королевского оперного балета и многих других", – говорится в посте Vogue в Instagram..

Издание представит театральную постановку в Вест-Энде, вобравшую в себя лучшее из британской культуры и моды. Мероприятие под творческим руководством Стивена Долдри, обладателя премий BAFTA и Оливье, чьи заслуги варьируются от "Короны" до Билли Эллиота, положит начало Лондонской неделе моды с красной ковровой дорожки, драматических представлений и, конечно же, феерии на подиуме. В Royal Drury Lane будут показаны лучшие коллекции сезона осень/зима 23/24.

Вечер отдаст дань уважения британским креативщикам во всех их проявлениях, с выступлениями оперных певцов и супермоделей, модельеров и балерин, а обладатели билетов окажутся в комнате со звездами в кутюрье, чьи таланты известны во всем мире. Среди знаменитостей будут Иэн Маккеллен, Микаэла Коэл, Виктория Бекхэм и даже мэр Лондона Садик Хан.

"Я очень рад быть одним из организаторов второго выпуска Vogue World в Лондоне. Британский Vogue отстаивает моду, культуру и волшебную точку, где они пересекаются, вот уже 107 лет. Теперь мы оживляем его страницы с помощью ведущих талантов отрасли, чтобы поддержать весь спектр творческих искусств в Лондоне. Я не могу дождаться, когда все присоединятся к нам в Королевском театре на Друри-Лейн, чтобы провести незабываемую ночь", – заявил Эдвард Эннинфул, главный редактор британского Vogue и европейский редакционный директор Vogue.

В прошлом году дебют Vogue World в Нью-Йорке состоялся на Западной 13-й улице с показом высокой моды, на котором выступила Серена Уильямс, прошлись 112 моделей, был показан балетный номер от Михаила Барышникова и многие другие. После гости вечера присоединились к редакторам Vogue и группе знаменитостей на вечеринке с уличной едой, которую устроили ведущие мировые дома моды: печенье любезно предоставлено Gucci, бутерброды с пастрами от Michael Kors X Katz’s Deli и багеты Fendi.

Билеты на шоу поступят в продажу уже 2 июня. Вся выручка пойдет на пользу организациям исполнительского искусства в Лондоне.

Ранее Фокус писал, что Наоми Кемпбэлл намекнула на крестного отца своей дочери.