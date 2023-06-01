Шэрон Стоун и Ева Лонгория позировали вместе на вечеринке (фото)

Знаменитые актрисы сблизились на вечеринке Raising Our Voices в Лос-Анджелесе.

65-летняя американская актриса Шэрон Стоун позировала фотографам вместе с 48-летней актрисой и продюсером Евой Лонгорией. Звезды посетили обед, организованный The Hollywood Reporter в павильоне Одри Ирмас в Корейском квартале, призван продвигать "разнообразие, равенство, инклюзивность и доступность". Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Отчаянных домохозяек", которая только что дебютировала в качестве режиссера, сделала ставку на образ total black. Она надела на вечеринку кожаное платье миди без рукавов из коллекции Elie Saab Pre-Fall '23, с расклешенной юбкой и замысловатым трехмерным цветочным орнаментом. Свой образ Лонгория дополнила золотыми серьгами и черными туфлями на каблуке от Le Silla.

Шэрон Стоун сияла в красном брючном костюме, под которым была розовая рубашка. Пиджак звезды был украшен массивным сетчатым цветок на левом плече. Яркий ансамбль звезда "Основного инстинкта" дополнила золотыми серьгами и остроносыми бордовыми туфлями.

Образовав дуэт, который наверняка порадует своих поклонников, пара обняла друг друга и улыбалась перед камерами.

Напомним, Ева Лонгория появилась в Каннах в платье с пикантным декольте и новой прической.

Также Фокус писал, что Шэрон Стоун поделилась фото в ярком купальнике.