Канны 2023: Ева Лонгория появилась в платье с пикантным декольте и новой прической

Ева Лонгория сменила несколько образов за время Каннского кинофестиваля, однако этот, пожалуй, самый впечатляющий.

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48-летняя американская актриса и продюсер Ева Лонгория выглядела роскошно, когда посетила мероприятие, посвященное 33-летию "Вечных рыцарей милосердия" во время 76-го ежегодного Каннского кинофестиваля. Об этом пишет Daily Mail.

На красную дорожку актриса вышла в серебристом платьем без рукавов со смелым декольте по центру и вырезами по бокам на талии, подчеркнувшими ее фигуру. Платье звезды сериала "Отчаянные домохозяйки" было полностью расшитое бисером и камнями.

Ева Лонгория Фото: Getty Images

Лонгория дополнила образ туфлями на каблуках, а в качестве аксессуаров выбрала серебрянные серьги. Кроме того, знаменитая актриса сменила имидж — на мероприятии она предстала со стрижкой каре. В своем Instagram-аккаунте звезда опубликовала фото в вечернем образе, сделанное на балконе ее номера в отеле Martinez .

Ева Лонгория Фото: Instagram @evalongoria

Напомним, Ева Лонгория была замечена перед посещением выступления Kering Women in Motion Talk во время Каннского кинофестиваля в черной мини-юбке. В тот же день звезда предстала еще в одном образе — в шелковом золотом платье-рубашке.

Также Фокус писал, что Ева Лонгория появилась на обложке мексиканского Vogue.