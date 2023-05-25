Канни 2023: Єва Лонгорія з'явилася у сукні з пікантним декольте та новою зачіскою

Єва Лонгорія змінила кілька образів за час Канського кінофестивалю, проте цей, мабуть, найбільш вражаючий.

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48-річна американська акторка та продюсер Єва Лонгорія виглядала розкішно, коли відвідала захід, присвячений 33-річчю "Вічних лицарів милосердя" під час 76-го щорічного Каннського кінофестивалю. Про це пише Daily Mail.

На червону доріжку акторка вийшла у сріблястому платті без рукавів зі сміливим декольте по центру і вирізами з боків на талії, що підкреслили її фігуру. Сукня зірки серіалу "Відчайдушні домогосподарки" була повністю розшита бісером та камінням.

Єва Лонгорія Фото: Getty Images

Лонгорія доповнила образ туфлями на підборах, а як аксесуари обрала срібні сережки. Крім того, знаменита акторка змінила імідж — на заході вона постала зі стрижкою каре. У своєму Instagram-акаунті зірка опублікувала фото у вечірньому образі, зроблене на балконі її номера у готелі Martinez.

Єва Лонгорія Фото: Instagram @evalongoria

Нагадаємо, Єву Лонгорію було помічено перед відвідуванням виступу Kering Women in Motion Talk під час Канського кінофестивалю в чорній міні-спідниці. Того ж дня зірка постала ще в одному образі — у шовковій золотій сукні-сорочці.

Також Фокус писав, що Єва Лонгорія з'явилася на обкладинці мексиканського Vogue.