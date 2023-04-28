Єва Лонгорія з'явилася на обкладинці мексиканського Vogue

У 48 років багатогранна Єва Лонгорія продовжує відкривати себе, підтверджуючи, що вона на 100% мексиканка та на 100% американка.

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З Мексикою у Єви Лонгорії особливий зв'язок, її батьки родом з Мексики, і хоч вона виросла на ранчо в Техасі, вона ніколи не забувала свого коріння. 2016 року вона вийшла заміж за мексиканського бізнесмена Хосе Антоніо Бастона, власника найбільшої медіакомпанії в Латинській Америці Televisa. І весілля зіграли у Мексиці. Зірка "Відчайдушних домогосподарок" з'явилася на обкладинці мексиканського Vogue та дала відверте інтерв'ю.

Наразі 48-річна Єва Лонгорія знімає кулінарний проєкт "У пошуках Мексики". Це спін-офф проєкту Стенлі Туччі "У пошуках Італії". Актриса подорожує країною, щоб зрозуміти, як мексиканська культура впливає на її кухню.

Єва Лонгорія для мексиканського Vogue

"Мексиканська кухня вважається культурним надбанням, внесеним до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Ця кухня має бути захищена, тому що з нею можна простежити походження країни, ніби нічого не змінилося за ці роки", — Єва Лонгорія пояснює, що вона завжди хотіла робити проєкти з певною метою і те, що вона робила як режисер, відповідало цій меті: розповідати латиноамериканські історії зсередини.

До іспанського завоювання Мексика була переважно вегетаріанською територією. Свині, корови, кози та вівці – продукти колонізації. Також індіанці не вживали молочних продуктів. М'ясо на їх тарілках з'являлося лише як дичину.

На зйомки Єва взяла із собою п'ятирічного сина Санті. Хлопчик супроводжував її на всіх зйомках, навіть коли вона їздила до Австралії. І актриса зізнається, що почала частіше відмовлятися від роботи, щоб більше проводити часу зі своєю дитиною. Але вона частіше займається проєктами, які можуть принести користь.

У 2020 році вона заснувала Poderistas, спільноту цифрового способу життя, орієнтовану на латиноамериканців, щоб заохочувати голосування. У 2020 році вона активно виступала від імені Джо Байдена та Камали Гарріс і брала участь в офіційних урочистостях.

"Я не говорю від імені латиноамериканців і не говорю від імені жінок. Я закликаю нашу спільноту говорити за себе", — каже вона.

Єва Лонгорія для мексиканського Vogue

За словами актриси, всі люди схильні залишатися в комфортному середовищі та жити у власних "бульбашках", що неправильно.

"Я думаю, ми повинні розуміти, що живемо у глобальній спільноті. Те, що відбувається в Африці, впливає на нас. Те, що відбувається в Україні, впливає на нас. Те, що відбувається в Ірані з правами жінок, впливає і на нас. Нам потрібно вивчати глобальні проблеми, тому що ми живемо не тільки в Техасі. Ми живемо не тільки в Маямі чи Мехіко. Ми живемо в цьому світі, який ми поділяємо з багатьма іншими культурами, ми маємо бути більш співчутливими та докладати зусиль", — каже Єва.

Крім власних фондів, 1 січня 2018 року Єва Лонгорія разом із Різ Візерспун, Джесікою Честейн, Наталі Портман та іншими голлівудськими актрисами заснувала Time's Up. Ця некомерційна організація збирає гроші на підтримку жертв сексуальних домагань.

Зараз Єва проживає між Лос-Анджелесом та Мехіко, але каже, що у другому мегаполісі вона проводить більшу частину свого часу.

"Він повний культури, смачної їжі та красивих людей. Це дуже красиве місто, і тут повно відмінних ресторанів. Найкращі шеф-кухарі світу приїжджають до Мехіко", — розповідає Єва, яка сама є власницею двох ресторанів Beso, що іспанською означає "поцілунок", і випустила кулінарну книгу.

Нагадаємо, раніше Єва Лонгорія поділилася рідкісним сімейним фото на честь дня народження чоловіка.