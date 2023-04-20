Єва Лонгорія поділилася рідкісним сімейним фото з чоловіком та сином

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" поділилася рідкісним сімейним фото на честь дня народження чоловіка.

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48-річна американська акторка Єва Лонгорія, яка дебютувала зі своїм останнім режисерським проектом на фестивалі South by Southwest, поділилася рідкісним сімейним фото. У своєму Instagram-акаунті вона опублікувала фотографію разом із чоловіком Хосе "Пепе" Бастоном та їх 4-річним сином Сантьяго.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" виглядала приголомшливо у вільній чорно-білій бавовняній сукні. Її довге темне волосся було зібране у високий хвіст, а свій образ вона доповнила парою яскраво-рожевих босоніжок на високих підборах. Лонгорія підкреслила свою природну красу з мінімальним макіяжем та рожевою помадою.

Її 55-річний чоловік був у чорній сорочці, бежевих джоггерах та кросівках без шнурків. Маленький Сантьяго виглядав чарівно у шортах бежевого кольору та темно-синій сорочці з коміром.

"З днем народження найкращого тата, сім'янина та чоловіка, про якого тільки можна мріяти!", — підписала Єва публікацію.

У понеділок Єва привітала свою подругу Вікторію Бекхем із 49-річчям, написавши: "З днем народження найкрасивішу найкращу подругу @victorialbeckham! Ти одна з найособливіших людей, і я така щаслива, що ти є в нашому житті! Люблю тебе, малишка! '

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Лонгорія розповіла про свій досвід виховання дітей в епізоді подкасту Анни Феріс Unqualified, заявивши, що вона "ніколи не збирається розповідати комусь, як виховувати дітей ".

Також Фокус писав, що Єва Лонгорія поділилася зворушливою фотографією із сином.