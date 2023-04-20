Ева Лонгория поделилась редким семейным фото с мужем и сыном

Звезда "Отчаянных домохозяек" поделилась редким семейным фото в честь дня рождения мужа.

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48-летняя американская актриса Ева Лонгория, дебютировавшая со своим последним режиссерским проектом на фестивале South by Southwest, поделилась редким семейным фото. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала фотографию вместе с мужем Хосе "Пепе" Бастоном и их 4-летним сыном Сантьяго.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" выглядела потрясающе в свободном черно-белом хлопковом платье. Ее длинные темные волосы были собраны в высокий хвост, а свой образ она дополнила парой ярко-розовых босоножек на высоком каблуке. Лонгория подчеркнула свою естественную красоту, нанеся минимальный макияж и розовую помаду.

Ее 55-летний супруг был в черной рубашке, бежевых джоггерах и кроссовках без шнурков. Маленький Сантьяго выглядел очаровательно в шортах бежевого цвета и темно-синей рубашке с воротником.

"С днем рождения самого лучшего папу, семьянина и мужа, о котором только можно мечтать!", — подписала Ева публикацию.

В понедельник Ева поздравила свою подругу Викторию Бекхэм с 49-летием, написав: "С днем рождения самую красивую лучшую подругу @victorialbeckham! Ты одна из самых особенных людей, и я так счастлива, что ты есть в нашей жизни! Люблю тебя, детка!'

Напомним, октябре 2020 года Лонгория рассказала о своем опыте воспитания детей в эпизоде подкаста Анны Фэрис Unqualified, заявив, что она "никогда не собирается рассказывать кому-то, как воспитывать детей".

Также Фокус писал, что Ева Лонгория поделилась трогательной фотографией с сыном.