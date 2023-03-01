За кулисами: Ева Лонгория поделилась трогательной фотографией с сыном

Знаменитость любит делиться особыми моментами со своим маленьким сыном.

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47-летняя американская актриса Ева Лонгория поделилась трогательной фотографией с сыном в своем Instagram-аккаунте.

На снимке 4-летний сын звезды "Отчаянных домохозяек" Сантьяго Энрике тянется к своей маме, когда она сидит в кресле и готовится к съемкам. Лонгория и ее сын строят друг другу смешные лица, когда малыш пытается обнять свою маму, сидящую перед туалетным столиком.

"Связь, как никакая другая 👩‍👦💕", — подписала она милый закулисный снимок.

[ + – ] Ева Лонгория с сыном Фото: Instagram @evalongoria

Знаменитость делит сына Сантьяго с мужем Хосе "Пепе" Бастоном. Он первый ребенок Лонгории, а у Бастона есть трое детей от предыдущих отношений.

[ + – ] Сантьяго Энрике

Напомним, октябре 2020 года Лонгория рассказала о своем опыте воспитания детей в эпизоде подкаста Анны Фэрис Unqualified, заявив, что она "никогда не собирается рассказывать кому-то, как воспитывать детей".

"Я никогда не хочу быть таким человеком. Я никоим образом не являюсь экспертом в том, чтобы быть мамой", — заявила она.

Также Фокус писал о том, как Ева Лонгория и ее лучшая подруга Виктория Бекхэм повеселились вместе на кухне. К звездным подругам присоединился и четырехлетний сын Евы Лонгории.