Виктория Бекхэм в сапогах-чулках и домашнем халате повеселилась на кухне с Евой Лонгорией

Виктория Бекхэм пригласила Еву в гости в свой шикарный лондонский дом, прежде чем обе знаменитости отправились на ужин, устроенный журналом Vogue

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48-летняя британская дизайнер и бывшая "перчинка" Виктория Бекхэм, прежде чем отправится на званый ужин Forces for Change, устроенный Vogue, неплохо отдохнула в компании 47-летней актрисы Евы Лонгории. Знаменитости посидели на кухне Виктории, выпив кто вина, кто коктейль со льдом, а фотографиями миссис Бекхэм поделилась на своих страницах в соцсетях.

Женщины удобно устроились на барных стульях в хлопчатобумажных халатах, готовясь наряжаться для похода на мероприятие. И если Ева была в домашних тапочках с логотипом VB, то Виктория под халат надела черные сапоги-чулки на шпильке и с открытым носком.

Виктория предпочла, чтобы ее макияж был довольно нейтральным с традиционным акцентом на глаза, а Ева решила показать свои точеные скулы с помощью бронзатора, который дополнил ее мягкие коричневые тени для век и подводку для глаз.

Обе звезды сидели с заколками в волосах, чтобы не испортить свои прически.

На одном кадре можно увидеть Еву, держащую на руках своего четырехлетнего сына Сантьяго.

"Опять две отчаянные домохозяйки (и ребенок) готовятся к вечеринке для девочек! Love u @evalongoria", – подписала снимок жена Бекхэма.

Позже тем же вечером пара поделилась своими модными образами перед выходом из дома. Ева выбрала черное платье в пол с драматической асимметричной деталью на плече, которое она дополнила зеленым металлическим клатчем. Виктория же надела смелое белое платье с открытой спиной, которое мало что оставляло воображению. Она сочетала его с парой уже упомянутых сапог. Оба платья создала миссис Бекхэм.

Напомним, Виктория Бекхэм на себе показала, как создает платья.