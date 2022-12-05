Вікторія Бекхем у чоботях-панчохах і домашньому халаті повеселилася на кухні з Євою Лонгорією

Вікторія Бекхем запросила Єву в гості в свій шикарний лондонський будинок, перш ніж обидві знаменитості вирушили на вечерю, влаштовану журналом Vogue.

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48-річна британська дизайнерка і колишня "перчинка" Вікторія Бекхем, перш ніж вирушить на звану вечерю Forces for Change, влаштовану Vogue, непогано відпочила в компанії 47-річної акторки Єви Лонгорії. Знаменитості посиділи на кухні Вікторії, випивши хтось вина, хтось коктейль з льодом, а фото місіс Бекхем поділилася на своїх сторінках у соцмережах.

Жінки зручно влаштувалися на барних стільцях у бавовняних халатах, готуючись вбиратися для походу на захід. І якщо Єва була в домашніх капцях із логотипом VB, то Вікторія під халат одягла чорні чоботи-панчохи на шпильці та з відкритим носком.

Вікторія віддала перевагу, щоб її макіяж був досить нейтральним із традиційним акцентом на очі, а Єва вирішила показати свої точені вилиці за допомогою бронзатора, який доповнив її м'які коричневі тіні для повік і підводку для очей.

Обидві зірки сиділи зі шпильками у волоссі, щоб не зіпсувати свої зачіски.

На одному кадрі можна побачити Єву, яка тримає на руках свого чотирирічного сина Сантьяго.

"Знову дві відчайдушні домогосподарки (і дитина) готуються до вечірки для дівчаток! Love u @evalongoria", — підписала знімок дружина Бекхема.

Пізніше того ж вечора пара поділилася своїми модними образами перед виходом із дому. Єва вибрала чорну сукню в підлогу з драматичною асиметричною деталлю на плечі, яку вона доповнила зеленим металевим клатчем. Вікторія ж одягла сміливу білу сукню з відкритою спиною, яка мало що залишала уяві. Вона поєднувала її з парою вже згаданих чобіт. Обидві сукні створила місіс Бекхем.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем на собі показала, як створює сукні.