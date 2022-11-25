Вікторія Бекхем на собі показала, як створюються сукні її бренду

Колишня учасниця Spice Girl продемонструвала ідеальну фігуру.

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48-річна Вікторія Бекхем у своєму Instagram опублікувала кілька фото, на яких наочно продемонструвала, як створюються сукні її бренду. Про це пише Daily Mail.

На знімках колишня учасниця культового гурту Spice Girl позувала без спідньої білизни, поки працівники її ательє підганяли вбрання з нової колекції відразу на ній.

Вікторія показала дві сукні — одну чорну, з драпіруванням на стегнах, другу — біло-чорну, з глибоким відвертим вирізом до талії та баскою на стегнах.

Обидві сукні — з нової весняної колекції 2023 року.

Фото: Instagram victoriabeckham Фото: Instagram victoriabeckham Фото: Instagram victoriabeckham

Нагадаємо, Вікторія успішний дизайнер, і часто вдягає сукні власного виробництва. Однак її спроби долучити до сімейного бізнесу інших іноді закінчуються невдачею.

Так, зі своєю невісткою, дружиною старшого сина Брукліна Бекхема Вікторія посварилася саме через це.

Нікола Пельтц розповідала в інтерв'ю, що спочатку хотіла одягнути на своє весілля сукню від свекрухи. Але вона просто перестала брати слухавку та відповідати на повідомлення.

Отримати іншу сукню для доньки мільярдера складно не було, але стосунки між Ніколою та Вікторією охололи. І хоч вони спілкувалися на Тижні моди в Парижі й тепер залишають милі коментарі одна одній в соцмережах, інсайдери вважають, що Вікторія з невісткою так і не помирилися.

До речі, для свого розкішного весілля Нікола вибрала сукню від Valentino.

Бруклін Бекхем відразу дав зрозуміти, що в суперечці між дружиною і матір'ю не встряватиме. А його батько розлютився, коли дізнався, що про їхні сімейні справи дають інтерв'ю таблоїдам.