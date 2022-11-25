Виктория Бекхэм на себе показала, как создаются платья ее бренда

Бывшая участница Spice Girl продемонстрировала идеальную фигуру.

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48-летняя Виктория Бекхэм в своем Instagram опубликовала несколько фото, на которых наглядно продемонстрировала, как создаются платья ее бренда. Об этом пишет Daily Mail.

На снимках бывшая участница культовой группы Spice Girl, позировала без нижнего белья, пока работники ее ателье подгоняли наряды из новой коллекции прямо на ней.

Виктория показала два платья – одно черное, с драпировками на бедрах, второе – бело-черное, с глубоким откровенным вырезом до талии и баской на бедрах.

Оба платья – из новой весенней коллекции 2023 года.

Фото: Instagram victoriabeckham Фото: Instagram victoriabeckham Фото: Instagram victoriabeckham

Напомним, Виктория успешный дизайнер, и часто надевает платья собственного производства. Однако, ее попытки приобщить к семейному бизнесу других иногда кончаются неудачей.

Так, со своей невесткой, женой старшего сына Бруклина Бекхэма, Виктория поссорилась именно поэтому.

Никола Пельтц рассказывала в интервью, что сначала хотела надеть на свою свадьбу платье от свекрови. Но она просто перестала брать трубку и отвечать на сообщения.

Получить другое платье для дочки миллиардера труда не составило, но отношения между Николой и Викторией охладели. И хоть они общались на Неделе моды в Париже и теперь оставляют милые комментарии друг у друга в соцсетях, но инсайдеры полагают, что Виктория с невесткой так и не помирились.

К слову, для своей шикарной свадьбы Никола выбрала платье от Valentino.

Бруклин Бекхэм сразу дал понять, что в распри между женой и матерью встревать не будет. А его отец разозлился, когда узнал, что об их семейных делах дают интервью таблоидам.