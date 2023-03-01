За лаштунками: Єва Лонгорія поділилася зворушливою фотографією із сином

Знаменитість любить ділитися особливими моментами зі своїм маленьким сином.

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47-річна американська акторка Єва Лонгорія поділилася зворушливою фотографією із сином у своєму Instagram-акаунті.

На знімку 4-річний син зірки "Відчайдушних домогосподарок" Сантьяго Енріке тягнеться до своєї мами, коли вона сидить у кріслі та готується до зйомок. Лонгорія та її син показують одне одному смішні обличчя, коли малюк намагається обійняти свою маму, яка сидить перед туалетним столиком.

"Зв'язок, як ніякий інший 👩‍👦💕", — підписала вона милий закулісний знімок.

[ + – ] Єва Лонгорія із сином Фото: Instagram @evalongoria

Знаменитість ділить сина Сантьяго із чоловіком Хосе "Пепе" Бастоном. Він перша дитина Лонгорії, а Бастон має трьох дітей від попередніх стосунків.

[ + – ] Сантьяго Енріке

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Лонгорія розповіла про свій досвід виховання дітей в епізоді подкасту Анни Феріс Unqualified, заявивши, що вона "ніколи не збирається розповідати комусь, як виховувати дітей".

"Я ніколи не хочу бути такою людиною. Я жодним чином не є експерткою в тому, щоб бути мамою", — заявила вона.

Також Фокус писав про те, як Єва Лонгорія та її найкраща подруга Вікторія Бекхем повеселилися разом на кухні. До зіркових подруг приєднався й чотирирічний син Єви Лонгорії.