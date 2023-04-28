Ева Лонгория появилась на обложке мексиканского Vogue
В 48 лет многогранная Ева Лонгория продолжает открывать себя, подтверждая, что она на 100% мексиканка и на 100% американка.
С Мексикой у Евы Лонгории особая связь, ее родители родом из Мексики, и хоть она выросла на ранчо в Техасе, она никогда не забывала своих корней. В 2016 году она вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, владельца крупнейшей медиакомпании в Латинской Америке Televisa. И свадьбу сыграли в Мексике. Звезда "Отчаянных домохозяек" появилась на обложке мексиканского Vogue и дала откровенное интервью.
Сейчас 48-летняя Ева Лонгория снимает кулинарный проект "В поисках Мексики". Это спин-офф проекта Стэнли Туччи "В поисках Италии". Актриса путешествует по стране, чтобы понять, как мексиканская культура влияет на ее кухню.
"Мексиканская кухня считается культурным достоянием, внесенным в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Эта кухня должна быть защищена, потому что с ней можно проследить происхождение страны, как будто ничего не изменилось за эти годы", — Ева Лонгория объясняет, что она всегда хотела делать проекты с определенной целью, и то, что она делала как режиссер, соответствовало этой цели: рассказывать латиноамериканские истории изнутри.
До испанского завоевания Мексика была преимущественно вегетарианской территорией. Свиньи, коровы, козы и овцы — продукты колонизации. Также индейцы не употребляли молочные продукты. Мясо на их тарелках появлялось только в качестве дичи.
На съемки Ева взяла с собой пятилетнего сына Санти. Мальчик сопровождал ее на всех съемках, даже когда она ездила в Австралию. И актриса признается, что стала чаще отказываться от работы, чтобы больше проводить времени со своим ребенком. Но она стала чаще занимается проектами, которые могут принести пользу.
В 2020 году она основала Poderistas, сообщество цифрового образа жизни, ориентированное на латиноамериканцев, чтобы поощрять голосование. В 2020 году она активно выступала от имени Джо Байдена и Камалы Харрис и участвовала в официальных торжествах.
"Я не говорю от имени латиноамериканцев и не говорю от имени женщин. Я призываю наше сообщество говорить за себя", — говорит она.
По словам актрисы, все люди склонны оставаться в комфортной среде и жить в собственных "пузырях", что неправильно.
"Я думаю, мы должны понимать, что живем в глобальном сообществе. То, что происходит в Африке, влияет на нас. То, что происходит в Украине, влияет на нас. То, что происходит в Иране с правами женщин, влияет и на нас. Нам нужно изучать глобальные проблемы, потому что мы живем не только в Техасе. Мы живем не только в Майами или Мехико. Мы живем в этом мире, который мы разделяем со многими другими культурами, мы должны быть более сострадательными и прилагать усилия", — говорит Ева.
Помимо собственных фондов, 1 января 2018 года Ева Лонгория вместе с Риз Уизерспун, Джессикой Честейн, Натали Портман и другими голливудскими актрисами основала Time’s Up. Эта некоммерческая организация собирает деньги для поддержки жертв сексуальных домогательств.
Сейчас Ева проживает между Лос-Анджелесом и Мехико, но говорит, что во втором мегаполисе она проводит большую часть своего времени.
"Он полон культуры, вкусной еды и красивых людей. Это очень красивый город, и здесь полно отличных ресторанов. Лучшие шеф-повара мира приезжают в Мехико", — рассказывает Ева, которая владеет двумя ресторанами Beso, что на испанском значит "поцелуй" и выпустила кулинарную книгу.
Напомним, ранее Ева Лонгория поделилась редким семейным фото в честь дня рождения мужа.