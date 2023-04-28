Ева Лонгория появилась на обложке мексиканского Vogue

В 48 лет многогранная Ева Лонгория продолжает открывать себя, подтверждая, что она на 100% мексиканка и на 100% американка.

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С Мексикой у Евы Лонгории особая связь, ее родители родом из Мексики, и хоть она выросла на ранчо в Техасе, она никогда не забывала своих корней. В 2016 году она вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, владельца крупнейшей медиакомпании в Латинской Америке Televisa. И свадьбу сыграли в Мексике. Звезда "Отчаянных домохозяек" появилась на обложке мексиканского Vogue и дала откровенное интервью.

Сейчас 48-летняя Ева Лонгория снимает кулинарный проект "В поисках Мексики". Это спин-офф проекта Стэнли Туччи "В поисках Италии". Актриса путешествует по стране, чтобы понять, как мексиканская культура влияет на ее кухню.

Ева Лонгория для мексиканского Vogue

"Мексиканская кухня считается культурным достоянием, внесенным в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Эта кухня должна быть защищена, потому что с ней можно проследить происхождение страны, как будто ничего не изменилось за эти годы", — Ева Лонгория объясняет, что она всегда хотела делать проекты с определенной целью, и то, что она делала как режиссер, соответствовало этой цели: рассказывать латиноамериканские истории изнутри.

До испанского завоевания Мексика была преимущественно вегетарианской территорией. Свиньи, коровы, козы и овцы — продукты колонизации. Также индейцы не употребляли молочные продукты. Мясо на их тарелках появлялось только в качестве дичи.

На съемки Ева взяла с собой пятилетнего сына Санти. Мальчик сопровождал ее на всех съемках, даже когда она ездила в Австралию. И актриса признается, что стала чаще отказываться от работы, чтобы больше проводить времени со своим ребенком. Но она стала чаще занимается проектами, которые могут принести пользу.

В 2020 году она основала Poderistas, сообщество цифрового образа жизни, ориентированное на латиноамериканцев, чтобы поощрять голосование. В 2020 году она активно выступала от имени Джо Байдена и Камалы Харрис и участвовала в официальных торжествах.

"Я не говорю от имени латиноамериканцев и не говорю от имени женщин. Я призываю наше сообщество говорить за себя", — говорит она.

Ева Лонгория для мексиканского Vogue

По словам актрисы, все люди склонны оставаться в комфортной среде и жить в собственных "пузырях", что неправильно.

"Я думаю, мы должны понимать, что живем в глобальном сообществе. То, что происходит в Африке, влияет на нас. То, что происходит в Украине, влияет на нас. То, что происходит в Иране с правами женщин, влияет и на нас. Нам нужно изучать глобальные проблемы, потому что мы живем не только в Техасе. Мы живем не только в Майами или Мехико. Мы живем в этом мире, который мы разделяем со многими другими культурами, мы должны быть более сострадательными и прилагать усилия", — говорит Ева.

Помимо собственных фондов, 1 января 2018 года Ева Лонгория вместе с Риз Уизерспун, Джессикой Честейн, Натали Портман и другими голливудскими актрисами основала Time’s Up. Эта некоммерческая организация собирает деньги для поддержки жертв сексуальных домогательств.

Сейчас Ева проживает между Лос-Анджелесом и Мехико, но говорит, что во втором мегаполисе она проводит большую часть своего времени.

"Он полон культуры, вкусной еды и красивых людей. Это очень красивый город, и здесь полно отличных ресторанов. Лучшие шеф-повара мира приезжают в Мехико", — рассказывает Ева, которая владеет двумя ресторанами Beso, что на испанском значит "поцелуй" и выпустила кулинарную книгу.

Напомним, ранее Ева Лонгория поделилась редким семейным фото в честь дня рождения мужа.