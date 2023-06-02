2 июня 2023 года: мученика Фалалея — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя рассказывать про хороший сон и лечить зубы.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память мученика Фалалея. Он был врачом, но деньги за свою работу не брал, помогая людям, как завещал Господь. За свою веру Фалалей был подвергнут пыткам и мучительной смерти.

Также 2 июня — Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения.

Что нельзя делать 2 июня:

рассказывать про хороший сон;

лечить зубы;

есть рыбу и рыбные блюда.

Народные приметы и поверья:

много шишек — будет хороший урожай огурцов;

утром на траве много росы – завтра будет холодно;

пчелы летают большим роем – будет дождь, а если летают поодиночке – ясная погода.

День ангела празднуют:

Алексей, Александр, Владимир, Никита, Иван, Тимофей.

Родились в этот день:

1941 год — Чарли Уоттс, барабанщик рок-группы The Rolling Stones;

1953 год — Владимир Барна, украинский поэт, журналист, общественный деятель.

Также в этот день:

455 год — вандалы захватывают Рим, после чего начинают грабить его в течение двух недель;

1537 год — специальной буллой Папа Римский Павел III признает индейцев людьми с душами и запрещает превращать их в рабов;

1857 год — Джеймс Гиббс (James Gibbs) из Вирджинии получает патент на однониточную дорожную швейную машинку;

1896 год — итальянец Гульельмо Маркони получает патент на радио;

1953 год — коронуют Елизавету II, королеву Великобритании;

2010 год — депутаты Национальной ассамблеи Квебека единогласно принимают законопроект о признании Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа и провозглашают День памяти жертв Голодомора.