Мама и сестра Кейт Миддлтон неожиданно появились на королевской свадьбе в Иордании

Кэролл Миддлтон была одна, а компанию Пиппе составил ее супруг Джеймс Мэтьюз.

На свадьбе наследного принца Иордании Хусейна и архитектора Раджвы Аль Саиф присутствовали не только принц и принцесса Уэльские, но и мать Кейт Миддлтон, а также ее сестра Пиппа Миддлтон, сообщает Hello.

По информации таблоида, Кэролл и Пиппа Миддлтон были замечены на блестящем приеме после церемонии во дворце Захран после того, как вылетели, чтобы присоединиться к почетным гостям – Кэтрин и принцу Уильяму. Пиппу сопровождал ее муж Джеймс Мэтьюз.

Миссис Миддлтон была одета в красивое синее платье с вышивкой, а Пиппа выбрала похожий стиль,.

Поклонники королевской семьи были немало удивлены.

"Вау. Личные друзья иорданской королевской семьи. Я понятия не имел, что расширенная семья Уэльса со стороны Кэтрин была приглашена. Впечатляет", – написал один из пользователей в соцсети.

Как известно, семья Миддлтон имеет давние и тесные связи с Иорданией, поскольку жила тут три года, когда Майкл Миддлтон переехал в столицу Амман в качестве менеджера British Airways.

Церемония бракосочетания, известная как "катб ктаб", состоялась в саду дворца в четверг в 14:00 по британскому времени в присутствии членов королевской семьи Хашимитов, глав иностранных и арабских государств и высокопоставленных чиновников. Невеста прибыла в специальной процессии под названием "Кортеж", состоящей из восьми ярко-красных вооруженных автомобилей Land Rover и 11 мотоциклов.

Раджва, которую вел к жениху шурин, принц Хашем, была одета в сшитое на заказ белое платье от Elie Saab. Оно отличалось приталенным силуэтом-колонной с асимметричным вырезом, лифом с рюшами и, что самое впечатляющее, длинным вышитым шлейфом, прикрепленным к талии.

Среди гостей были королева Максима и ее дочь, принцесса Катарина-Амалия, а также первая леди Джилл Байден, которая прилетела со своей дочерью Эшли Байден. Среди других гостей — японская принцесса Такамадо и Их Королевские Высочества наследный принц Фредерик и наследная принцесса Дании Мэри.

После основного приема во дворце Аль-Хусейния состоялся роскошный свадебный банкет.

Ранее Фокус писал, что на свадьбу в Иорданию прилетела и принцесса Беатрис со своим мужем Эдоардо Мапелли-Моцци.