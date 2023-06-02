Кейт Миддлтон посетила свадебный банкет принца Хусейна в легендарной тиаре принцессы Дианы

Жена принца Уильяма не в первый раз выбирает блестящие розовые ансамбли.

Принц и принцесса Уэльские посетили свадебный банкет наследного принца Иордании Хусейна и Раджвы Аль Саиф. Кейт сменила свое платье от Elie Saab, в котором была на церемонии бракосочетания, на более вечерний наряд – не менее роскошное розовое платье с пайетками от любимого дизайнера Jenny Packham, пишет Hello.

Платье Кэтрин дополнила тиарой "Узелки любви" с бриллиантами и жемчугом, которую когда-то часто носила ее покойная свекровь Диана. В 1913 году кембриджскую тиару "Узелки любви" создали для королевы Марии, супруги Георга V. Украшение унаследовала ее внучка Елизавета II. В 1981 году ее величество вручила головной убор принцессе Диане в качестве подарка на свадьбу с принцем Чарльзом. Впервые Диана надела "Узелки любви" в ноябре 1981 года на церемонию открытия парламента. Принцесса надевала тиару на многочисленные мероприятия в Британии и за рубежом. После развода с принцем Чарльзом в 1996 году Диана вернула ее Елизавете II.

Как старший член королевской семьи принцесса Уэльская надела свои ордена, в том числе звезду GCVO и синий пояс.

Среди гостей банкета была и принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци. На церемонии Беатрис была в красивом платье от Needle & Thread, а вечером переоделась в яркий наряд с рифлеными рукавами от Reem Acra. Впервые после свадьбы в 2020 году принцесса была замечена в тиаре York Tiara. Это драгоценность в виде бриллиантового свитка в форме цветка, разработанная Garrard. Считалось, что это подарок родственников Сары, королевы и покойного герцога Эдинбургского, на ее свадьбу с принцем Эндрю в 1986 году.

Что касается Раджвы Аль Саиф, то для банкета она тоже переоделась. Если на свадьбе она выглядела невероятно в платье Elie Saab и новой бриллиантовой тиаре, то на вечер Раджва выбрала платье от Dolce & Gabbana с белыми перчатками.

Ранее Фокус писал, что среди гостей на свадьбе принца Хусейна замечены мать и сестра Кейт Миддлтон. Пиппа была со своим супругом Джеймсом Метьюзом.