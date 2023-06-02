Питт рассказал, какой удар по его репутации нанесла Джоли: при чем тут Украина

Адвокаты Питта пытаются оспорить сделку.Джоли с командой российского олигарха.

59-летний голливудский актер Брэд Питт заявил, что Анджелина Джоли тайно продала свою долю в его любимом французском винограднике Мираваль "российскому олигарху", чтобы "нанести серьезный ущерб" ему и "обогатиться" в качестве мести за его попытку разделить опеку над их шестью детьми, сообщает DailyMail.com.

Издание утверждает, что о сделке с толстосумом Юрием Шефлером из России Питт узнал из пресс-релиза.

Как известно, у бывших супругов было "взаимное и обязательное обязательство" в бизнесе Chateau Miraval стоимостью 160 миллионов долларов, и оба согласились никогда не продавать свою долю без разрешения друг друга. Однако в 2021 году Питту на глаза попался документ, где было указано, что у него появились новые деловые партнеры, которым Джоли продала свою половину.

Что еще хуже, покупатель был частью "связанного с Россией" водочного конгломерата, возглавляемого олигархом-миллиардером, который воспользуется голливудскими связями для отмывания своей репутации, утверждается в новом документе.

"Как будет продемонстрировано в суде, действия Джоли были незаконными, она нанесла серьезный и преднамеренный ущерб Питту и неосновательно обогатилась", — говорится в документе, поданном в Верховный суд Лос-Анджелеса и полученном исключительно DailyMail.com.

Шато Мираваль уже не первый год является предметом спора между бывшими супругами Фото: Getty Images

Питт и Джоли расстались в 2016 году, но до сих пор у них продолжаются суды из-за финансов и опеки над детьми. Последняя стычка началась с затяжного делового спора из-за Chateau Miraval, поместья с 35 комнатами и виноградника, которые они совместно приобрели за 60 миллионов долларов в 2011 году, и места их свадьбы три года спустя.

В документах, поданных в суд на этой неделе, Питт настаивает на том, что он имел право первого отказа на долю своей бывшей жены в винодельне, расположенной в Корране, деревне на юге Франции.

"Вместо этого, продав винодельню Юрию Шефлеру, Джоли связала Chateau Miraval с Россией, ее гомофобными законами и вторжением в Украину, что потенциально может запятнать репутацию высоко ценимого розового вина, утверждает Питт", – пишет таблоид.

В своем встречном иске Джоли обвинила Питта в том, что он пытался заставить ее продать свою компанию Mondo Bongo на "необоснованных условиях" и распространял ложь о том, что Шефлер был "союзником Владимира Путина". Она также утверждала, что Питт скрывал активы и тратил средства поместья на тщеславные проекты, включая бассейн и богато украшенную лестницу, которую перестраивали четыре раза.

"Единственное, что в перекрестном иске Джоли указано правильно, это то, что она и Питт приобрели Шато Мираваль как "любящий дом для своих шестерых детей. Как указано во Второй исправленной жалобе истцов, Питт и Джоли имели взаимные и обязательные обязательства, отраженные в их поведении и заявлениях друг другу с течением времени, что они будут держать Miraval вместе и, если придет время, то они продадут их доли отдельно только с согласия другого", – подчеркивают адвокаты Питта.

Ранее Фокус писал, что в марте Брэд Питт продал свой огромный особняк в Лос-Анджелесе за рекордные 39 миллионов долларов.